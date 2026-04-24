» Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

24.04.2026, 1303 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.01% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.70% auf 96.85 Euro, dahinter Frequentis mit +3.17% auf 78 Euro und Palfinger mit +2.32% auf 37.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24170 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, -1.37% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +5.62% auf 148.61 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.77% auf 187.86 Euro und Infineon mit +2.14% auf 54.49 Euro.

- PIR-News: Addiko, Andritz, Porr, Asta Energy, Uniqa, Fondsvolumen

- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Bajaj Mobility, Semperit auffällig

- Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Paul Severin

- Börsegeschichte 24.4.: Grösste Indexumstellung ever, EVN

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +4.95% ytd, +125.40% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624

Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

Thomas Leissing: https://audio-cd.at/page/podcast/8608

Christoph Holly: https://audio-cd.at/page/podcast/8600

(24.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Bajaj Mobility AG, Lenzing, EVN, Polytec Group, Verbund, VIG, Wienerberger, DO&CO, Erste Group, Mayr-Melnhof, Fabasoft, Bawag, FACC, Porr, Österreichische Post, voestalpine, Wolford, SW Umwelttechnik, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Telekom Austria.

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