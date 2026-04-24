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Wiener Börse zu Mittag leichter: AT&S, Frequentis und Palfinger gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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24.04.2026, 1303 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:39 liegt der ATX mit -0.13 Prozent im Minus bei 5806 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.01% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.70% auf 96.85 Euro, dahinter Frequentis mit +3.17% auf 78 Euro und Palfinger mit +2.32% auf 37.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24170 (+0.06%, Ultimo 2025: 24490, -1.37% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +5.62% auf 148.61 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.77% auf 187.86 Euro und Infineon mit +2.14% auf 54.49 Euro.

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- Nachlese: Frederic Esters Yes, Korinna Schumann, Markus Marterbauer, Paul Severin
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Christoph Holly: https://audio-cd.at/page/podcast/8600

 


(24.04.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen




 

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    Autor: Christian Drastil

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