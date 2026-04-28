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Doppelbudget unter der Lupe von Peter Brezinschek: Warum „Einsparungen" oft keine sind (Podcast)

28.04.2026, 1033 Zeichen
In der aktuellen Ausgabe von „Kapitalmarkt-stimme.at daily voice" mit dem Titel „Doppelbudget oje" unterzieht der selbstständige Finanzmarktexperte und langjährige Raiffeisen-Research-Chef Peter Brezinschek das österreichische Doppelbudget einer schonungslosen Analyse – und stellt dabei unbequeme Fragen an Regierung und Medien gleichermaßen. Ein berühmter Satz, der heute nicht mehr passt „Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget" – so lautete einst der markante Ausspruch eines österreichischen Finanzministers vor 26 Jahren. Peter Brezinschek stellt klar, dass der aktuelle Finanzminister diesen Satz beim besten Willen nicht für sich in Anspruch nehmen kann. Denn das Kernproblem bleibe ungelöst: Österreich habe ein veritables Ausgabenproblem, das wieder einmal völlig ignoriert werde. Stattdessen werde ein Drittel der sogenannten Konsolidierungsmaßnahmen über Einnahmenerhöhungen finanziert – und das bei einer der...

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(28.04.2026)

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