» Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uniqa, Bawag gesucht

28.04.2026, 1226 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:18 liegt der ATX mit +0.69 Prozent im Plus bei 5803 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.72% auf 11.8 Euro, dahinter Uniqa mit +1.62% auf 16.28 Euro und Bawag mit +1.58% auf 147.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24086 (+0.01%, Ultimo 2025: 24490, -1.66% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.43 Euro, dahinter RWE mit +1.38% auf 61.58 Euro und Allianz mit +1.15% auf 392.65 Euro.

- PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec

- Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM

- Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler

- Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI

- Österrech-Depots: Unverändert

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +4.91% ytd, +125.30% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Manuela Wenger: https://audio-cd.at/page/podcast/8639

Frederic Esters: https://audio-cd.at/page/podcast/8632

Monika Kalbacher: https://audio-cd.at/page/podcast/8624

Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617

Thomas Leissing: https://audio-cd.at/page/podcast/8608

(28.04.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, VIG, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, BMW, Merck KGaA, Zalando.

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