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Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uniqa, Bawag gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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28.04.2026, 1226 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 13:18 liegt der ATX mit +0.69 Prozent im Plus bei 5803 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.72% auf 11.8 Euro, dahinter Uniqa mit +1.62% auf 16.28 Euro und Bawag mit +1.58% auf 147.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24086 (+0.01%, Ultimo 2025: 24490, -1.66% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.43 Euro, dahinter RWE mit +1.38% auf 61.58 Euro und Allianz mit +1.15% auf 392.65 Euro.

- PIR-News: Strabag, Palfinger, Reploid, CPI Europe, Bawag, Polytec
-  Unser Volumensrobot sagt: AT&S, UBM
- Nachlese: 1000 Euro KESt, Anastasia Potapova, Jan Häupler, Lucia Ziegler
- Börsegeschichten 28.4.: Polytec, RBI
- Österrech-Depots: Unverändert
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +4.91% ytd, +125.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

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Andreas Wölfl: https://audio-cd.at/page/podcast/8617
Thomas Leissing: https://audio-cd.at/page/podcast/8608

 


(28.04.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer




 

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:AT&S, UBM, Austriacard Holdings AG, Lenzing, Polytec Group, EVN, Uniqa, Rosenbauer, DO&CO, Mayr-Melnhof, Gurktaler AG VZ, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, VIG, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, BMW, Merck KGaA, Zalando.

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Wien / Verbund
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    Smeilinho zu Bawag
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    Autor: Christian Drastil

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