Wiener Börse zu Mittag fester: Agrana, Uniqa, Bawag gesucht
Autor:
Christian Drastil
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28.04.2026, 1226 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 13:18 liegt der ATX mit +0.69 Prozent im Plus bei 5803 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 8.96% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +1.72% auf 11.8 Euro, dahinter Uniqa mit +1.62% auf 16.28 Euro und Bawag mit +1.58% auf 147.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24086 (+0.01%, Ultimo 2025: 24490, -1.66% ytd). Topperformer DAX sind Commerzbank mit +1.96% auf 35.43 Euro, dahinter RWE mit +1.38% auf 61.58 Euro und Allianz mit +1.15% auf 392.65 Euro.
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Thomas Leissing: https://audio-cd.at/page/podcast/8608
Wiener Börse Party #1144: ATX fester, 20 Jahre Polytec an der Börse; Strabag und Palfinger mit guten Zahlen, Reploid mit Stefan Pierer
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1.
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