ATX stark - Wiener Börse profitiert vom RBI-Schub (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
11.05.2026, 823 Zeichen
In der Episode 1152 der „Wiener Börse Party" liefert Host Christian Drastil einen bemerkenswerten Befund: Der österreichische Leitindex ATX hat den Euro Stoxx 50 in absoluten Punktewerten überholt – und liegt auch bei der prozentualen Performance vorne. Ein Meilenstein, der heute vor allem einem Wert zu verdanken ist. ATX im Aufwind – RBI als Zugpferd Am Montagvormittag notierte der ATX um 12:30 Uhr bei 5.926 Punkten, ein Plus von 0,72 Prozent. Klarer Tagesgewinner war die Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem satten Kursplus von 4,5 Prozent. Dahinter folgten die FACC mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent und die BAWAG mit 1,8 Prozent im Plus. Drastil bezeichnete die Situation als „Leiwand versus ESX in der nicht so leihwandten ESC-Zeit" – eine...
Weiterlesen: ATX stark - Wiener Börse profitiert vom RBI-Schub
Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute schon das dritte 35-Jahre-Jubiläum für den ATX
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...
» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...
» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...
» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Bajaj Mobility, AT&S und Frequent...
» ATX-Trends: Agrana, FACC, Frequentis ...
» Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,64 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolftank am besten
- Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Bir...
- Neue Bilder: Lina Mosentseva mumak.me, Aleksandra...
- Wie Wolftank-Adisa, Bajaj Mobility AG, Gurktaler ...
- Wie AT&S, Wienerberger, Lenzing, voestalpine, Por...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova kaschiert die eine oder andere Schwäche, aber auch Sinja und Nico punkten
Woche 19 brachte einen Rekord im Punkte-Ranking, aber nicht im Platzziffer-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 5. Mal Anastasia Potapova, Sinja Kraus ist wieder unter den Top100, Joel ...
Books josefchladek.com
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
11.05.2026, 823 Zeichen
In der Episode 1152 der „Wiener Börse Party" liefert Host Christian Drastil einen bemerkenswerten Befund: Der österreichische Leitindex ATX hat den Euro Stoxx 50 in absoluten Punktewerten überholt – und liegt auch bei der prozentualen Performance vorne. Ein Meilenstein, der heute vor allem einem Wert zu verdanken ist. ATX im Aufwind – RBI als Zugpferd Am Montagvormittag notierte der ATX um 12:30 Uhr bei 5.926 Punkten, ein Plus von 0,72 Prozent. Klarer Tagesgewinner war die Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem satten Kursplus von 4,5 Prozent. Dahinter folgten die FACC mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent und die BAWAG mit 1,8 Prozent im Plus. Drastil bezeichnete die Situation als „Leiwand versus ESX in der nicht so leihwandten ESC-Zeit" – eine...
Weiterlesen: ATX stark - Wiener Börse profitiert vom RBI-Schub
Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute schon das dritte 35-Jahre-Jubiläum für den ATX
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch ...
» Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute s...
» Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR (Depot Komme...
» Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo (Börse Geschichte) (BörseGesc...
» Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler (audio cd.at)
» PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobili...
» Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Bajaj Mobility, AT&S und Frequent...
» ATX-Trends: Agrana, FACC, Frequentis ...
» Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Mittwoch 0,64 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolftank am besten
- Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Bir...
- Neue Bilder: Lina Mosentseva mumak.me, Aleksandra...
- Wie Wolftank-Adisa, Bajaj Mobility AG, Gurktaler ...
- Wie AT&S, Wienerberger, Lenzing, voestalpine, Por...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova kaschiert die eine oder andere Schwäche, aber auch Sinja und Nico punkten
Woche 19 brachte einen Rekord im Punkte-Ranking, aber nicht im Platzziffer-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 5. Mal Anastasia Potapova, Sinja Kraus ist wieder unter den Top100, Joel ...
Books josefchladek.com
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation