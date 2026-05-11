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ATX stark - Wiener Börse profitiert vom RBI-Schub (Podcast)

11.05.2026, 823 Zeichen
In der Episode 1152 der „Wiener Börse Party" liefert Host Christian Drastil einen bemerkenswerten Befund: Der österreichische Leitindex ATX hat den Euro Stoxx 50 in absoluten Punktewerten überholt – und liegt auch bei der prozentualen Performance vorne. Ein Meilenstein, der heute vor allem einem Wert zu verdanken ist. ATX im Aufwind – RBI als Zugpferd Am Montagvormittag notierte der ATX um 12:30 Uhr bei 5.926 Punkten, ein Plus von 0,72 Prozent. Klarer Tagesgewinner war die Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem satten Kursplus von 4,5 Prozent. Dahinter folgten die FACC mit einem Zuwachs von 1,9 Prozent und die BAWAG mit 1,8 Prozent im Plus. Drastil bezeichnete die Situation als „Leiwand versus ESX in der nicht so leihwandten ESC-Zeit" – eine...

Weiterlesen: ATX stark - Wiener Börse profitiert vom RBI-Schub


(11.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1154: ATX stärker, Bajaj Mobility sehr fest, heute schon das dritte 35-Jahre-Jubiläum für den ATX




 

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