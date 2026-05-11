PIR-News: Strabag, Marinomed, Österreichische Post, Kontron (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
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11.05.2026, 3381 Zeichen
Strabag erhält von der DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH den Auftrag für mehrere Vergabepakete des Projekts ABS Gäubahn Nord / Pfaffensteigtunnel. Der rund elf Kilometer lange Pfaffensteigtunnel wird zweiröhrig und jeweils eingleisig gebaut und schafft die direkte Verbindung zwischen dem Stuttgarter Flughafen-Fernbahnhof und der bestehenden Trasse der Gäubahn. Die neue Verbindung ermöglicht künftig deutlich kürzere Fahrzeiten zwischen Stuttgart und der Schweizer Grenze. An den Vergabepaketen sind gleich mehrere Strabag-Konzerneinheiten beteiligt.
Strabag ( Akt. Indikation: 92,90 /93,20, 0,49%)
Wie Marinomed mitteilt, wurden die Tacrolimus-Augentropfen auf Basis von Rückmeldungen von Ophthalmolog:innen weltweit als vorrangiger Kandidat für den Einstieg in das Compounding-Geschäft ausgewählt. Marinomed erwartet erste Umsätze mit Partnern im 4. Quartal 2026 oder Anfang 2027 sowie ein rasches Wachstum im Jahr 2027. Das Unternehmen hat umfassendes Feedback von internationalen Spezialisten im Bereich entzündlicher Erkrankungen der Augenoberfläche eingeholt. Die Expert:innen bestätigten laut Marinomed einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf an Tacrolimus-Augentropfen in bestimmten Indikationen sowie für bestimmte Patientengruppen, die mit bestehenden Therapien nicht ausreichend behandelt werden können. Auf der Marinosolv-Technologie basierende, individuell hergestellte Tacrolimus-Augentropfen könnten diese Versorgungslücke schließen und stellen zugleich eine interessante kommerzielle Chance dar, so das Unternehmen. CEO Andreas Grassauer: "Unsere Strategie, in den Compounding-Markt einzutreten, ist eine logische Weiterentwicklung für Marinomed. Sie ermöglicht es uns, unsere Marinosolv-Technologie gezielt zu nutzen und ab dem vierten Quartal 2026 Umsätze zu generieren. Das Feedback dieser weltweit führenden Institutionen bestätigt, dass unsere wässrige Tacrolimus-Formulierung nicht nur eine bevorzugte Option, sondern eine Notwendigkeit für Patient:innen mit chronischen, schmerzhaften Augenentzündungen darstellt. Dieser Ansatz schlägt die Brücke zwischen innovativer Technologie und unmittelbarer klinischer Anwendung."
Die Analysten von Montega stufen die Aktie der Österreichischen Post nach den Q1-Zahlen weiter mit "Kaufen" und Kursziel 38,0 Euro ein. Ihr Fazit: "Die Österreichische Post liefert ein "In-Line"-Quartal ab, das die Annahme einer weitgehend stabilen Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr untermauert. Während die solide Bilanzstruktur (0,3x Net Debt/EBITDA) die fundamentale Stabilität des Konzerns unterstreicht, sollte die erwartete operative Beschleunigung in der saisonal stärkeren zweiten Jahreshälfte dazu beitragen, das aktuelle Ergebnis-Gap sukzessive zu schließen. Mit dem Turnaround der bank99 (EBIT Q1: 2,6 Mio. Euro), der vollen Konsolidierung der Akquisition euShipments.com (ab 06. März 2026) sowie anstehenden Preisanpassungen im Postbereich verfügt der Konzern über die notwendigen Hebel, um die Guidance eines stabilen Jahres-EBITs zu erreichen."
Österreichische Post ( Akt. Indikation: 30,80 /30,90, 0,33%)
Kontron-CEO Hannes Niederhauser hat am heutigen Tag weitere Aktien erworben, und zwar wurde der Kauf von 2000 Stück zu je 23,0 Euro gemeldet.
Kontron ( Akt. Indikation: 23,28 /23,34, 1,70%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.05.)
Börsepeople im Podcast S24/26: Birgit Noggler
Kontron
Uhrzeit: 07:39:50
Veränderung zu letztem SK: 0.35%
Letzter SK: 22.64 ( -1.22%)
Österreichische Post
Uhrzeit: 07:44:56
Veränderung zu letztem SK: 0.81%
Letzter SK: 31.05 ( -0.64%)
Strabag
Uhrzeit: 07:44:56
Veränderung zu letztem SK: 0.81%
Letzter SK: 92.20 ( 0.44%)
Bildnachweis
1.
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Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.
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Kontron
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