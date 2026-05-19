Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
19.05.2026, 1047 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.244 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 362 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Asta Energy ist neuer PIR-Partner, die Aktie wurde aufgenommen.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und frisches Research zu Wien...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emera...
» Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility (Börse Geschichte...
» Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 202...
» PIR-News: (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
» ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Kontron-CEO kauft weitere Aktien
- ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und fr...
- Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Komme...
- Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wiene...
- Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mob...
- Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury &...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock
Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und de...
Books josefchladek.com
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
19.05.2026, 1047 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.244 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 362 liegt (von mehr als 30.000).
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Asta Energy ist neuer PIR-Partner, die Aktie wurde aufgenommen.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und frisches Research zu Wien...
» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emera...
» Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility (Börse Geschichte...
» Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 202...
» PIR-News: (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
» ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Kontron-CEO kauft weitere Aktien
- ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und fr...
- Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Komme...
- Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wiene...
- Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mob...
- Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury &...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S24/21: Hugo Brock
Hugo Brock ist bei der wikifolio Technologies AG im Service-Team für Market Operations zuständig, ich bin mit ihm telefonisch (Erfurt, D) verbunden. Wir starten mit der Ausbildung zum Frisör und de...
Books josefchladek.com
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII