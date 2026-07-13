» Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)

13.07.2026, 2061 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0mcfdfG0EcItWgfXHO3nNP

Books from Friends #3: Die guten Kräfte (Walter Gröbchen). Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.

a) ein Podcasttalk

b) eine Leseprobe

Für Folge 3 konne ich Walter Gröbchen, Ö3-Legende, Musikmanager und Co-Autor von "Die guten Kräfte", von der Strasse reinholen, es wurde a) ein Podcasttalk.. Die Ausgangssituation für sein Werk: Kann man die österreichische Popgeschichte in einhundert Songs nachstellen? Man kann. Es wurde "eine radikal subjektive Auswahl aus dem prallen Fundus der österreichischen Populärmusik". Start mit Anton Karas und bis 2025. Walter: "Nicht nur Lieblingssongs, auch Hassobjekte sind dabei". Am Cover ist ein legendärer Doppelgänger (bei diesem Bild) von Walter, siehe Podcasticon.

Buch:

https://www.milena-verlag.at/index.php?item=sachbuch&show_details=317

https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077532809?

Spotify-Playlist dazu: https://open.spotify.com/playlist/0yFvrhcNSwSBCieUvFl8MC

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/3jeUQlMKUlHV5Xx9MdUEdO

- ATX fester

- Bajaj Mobilility, VIG und Polytec gesucht

- Volumina-Sommerloch schon wieder vorbei

- News zu Porr-Streubesitz

- Frequentis, Andritz, RBI/Addiko

- 35 Jahre Agrana-IPO

- Karin Bauer läutet die Opening Bell für Freitag mit dem Wunsch, dass wir in Menschen ebenso konsequent investieren wie in Technologie. Unter https://diefraubauer.com/ gibt es viel Inspiration zu diesen Thema.

- Börse Frankfurt mit dem DAX über 25.000

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)

(13.07.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., BMW.

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