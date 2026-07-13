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Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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13.07.2026, 2061 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/0mcfdfG0EcItWgfXHO3nNP
Books from Friends #3: Die guten Kräfte (Walter Gröbchen). Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.
a) ein Podcasttalk
b) eine Leseprobe
Für Folge 3 konne ich Walter Gröbchen, Ö3-Legende, Musikmanager und Co-Autor von "Die guten Kräfte", von der Strasse reinholen, es wurde a) ein Podcasttalk.. Die Ausgangssituation für sein Werk: Kann man die österreichische Popgeschichte in einhundert Songs nachstellen? Man kann. Es wurde "eine radikal subjektive Auswahl aus dem prallen Fundus der österreichischen Populärmusik". Start mit Anton Karas und bis 2025. Walter: "Nicht nur Lieblingssongs, auch Hassobjekte sind dabei". Am Cover ist ein legendärer Doppelgänger (bei diesem Bild) von Walter, siehe Podcasticon.
Buch:
https://www.milena-verlag.at/index.php?item=sachbuch&show_details=317
https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077532809?
Spotify-Playlist dazu: https://open.spotify.com/playlist/0yFvrhcNSwSBCieUvFl8MC

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://open.spotify.com/episode/3jeUQlMKUlHV5Xx9MdUEdO
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- Bajaj Mobilility, VIG und Polytec gesucht
- Volumina-Sommerloch schon wieder vorbei
- News zu Porr-Streubesitz
- Frequentis, Andritz, RBI/Addiko
- 35 Jahre Agrana-IPO
- Karin Bauer läutet die Opening Bell für Freitag mit dem Wunsch, dass wir in Menschen ebenso konsequent investieren wie in Technologie. Unter https://diefraubauer.com/ gibt es viel Inspiration zu diesen Thema.
- Börse Frankfurt mit dem DAX über 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)


(13.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht




 

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    Autor: Christian Drastil

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