Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
13.07.2026, 2061 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/0mcfdfG0EcItWgfXHO3nNP
Books from Friends #3: Die guten Kräfte (Walter Gröbchen). Mein Buch "Ein Fanboy über die jüngere Geschichte der Wiener Börse im Remix mit Sport, Musik und (m)einer Biografie" ist erschienen, alle Infos unter christian-drastil.com. Im Buch spielt die Zahl 42 eine grosse Rolle und so werde ich 42 Werke anderer Autoren hier präsentieren, zu denen ich inhaltlichen Bezug habe. Ich nenne die Serie Books from Friends. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Rahmen dieser Podcastreihe.
a) ein Podcasttalk
b) eine Leseprobe
Für Folge 3 konne ich Walter Gröbchen, Ö3-Legende, Musikmanager und Co-Autor von "Die guten Kräfte", von der Strasse reinholen, es wurde a) ein Podcasttalk.. Die Ausgangssituation für sein Werk: Kann man die österreichische Popgeschichte in einhundert Songs nachstellen? Man kann. Es wurde "eine radikal subjektive Auswahl aus dem prallen Fundus der österreichischen Populärmusik". Start mit Anton Karas und bis 2025. Walter: "Nicht nur Lieblingssongs, auch Hassobjekte sind dabei". Am Cover ist ein legendärer Doppelgänger (bei diesem Bild) von Walter, siehe Podcasticon.
Buch:
https://www.milena-verlag.at/index.php?item=sachbuch&show_details=317
https://www.thalia.at/shop/home/artikeldetails/A1077532809?
Spotify-Playlist dazu: https://open.spotify.com/playlist/0yFvrhcNSwSBCieUvFl8MC
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- 35 Jahre Agrana-IPO
- Karin Bauer läutet die Opening Bell für Freitag mit dem Wunsch, dass wir in Menschen ebenso konsequent investieren wie in Technologie. Unter https://diefraubauer.com/ gibt es viel Inspiration zu diesen Thema.
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)
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