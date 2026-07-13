Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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Bisher gab es an einem 13. Juli 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.07. beträgt 0,16%. Der beste 13.07. fand im Jahr 2010 mit 2,22%statt, der schlechteste 13.07. im Jahr 1992 mit -2,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.07. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)
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