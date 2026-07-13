SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.07.2026, 574 Zeichen

Abs. High/Low:
13.07.2021: High - Österreichische Post: 47.55 Euro zum Kalender

over MA200:
13.07.2021: Marinomed Biotech: Am längsten über MA200: 307 Tage (endete am: 13.07.2021)

Bisher gab es an einem 13. Juli 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.07. beträgt 0,16%. Der beste 13.07. fand im Jahr 2010 mit 2,22%statt, der schlechteste 13.07. im Jahr 1992 mit -2,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)


(13.07.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., BMW.

Random Partner

Verbund
Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)

» PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid (Christine Petzwinkler)

» ATX gibt leicht nach: Polytec-Vorstände optimistisch, Addiko-Übernahmesc...

» Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorst...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Verbund, Bajaj Mobility ge...

» ATX-Trends: RBI, Porr, Bajaj Mobility, Frequentis ..

» LinkedIn-NL: Juli als Treasury-Monat im Börse Social Network, Presenter ...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
NLB senkt Mindestannahmeschwelle bei Addiko-Angebot
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
DAX-Frühmover: Infineon, Deutsche Telekom, Scout24, Hochtief, Siemens Healthineers, Brenntag, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Airbus Group und Fresenius
ATX TR-Frühmover: AT&S, DO&CO, Uniqa, VIG, Lenzing, EVN, OMV, Verbund, SBO und CA Immo
ATX-Trends: RBI, Porr, Bajaj Mobility, Frequentis ..




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Palfinger 0.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Uniqa(1)
    Star der Stunde: Porr 0.91%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.5%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1)
    Star der Stunde: DO&CO 0.6%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1)
    Smeilinho zu RBI
    Star der Stunde: Lenzing 0.62%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: FACC(2), Lenzing(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth

    Christian Vollmuth ist Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) in Deutschland, im Board des europäischen Verbands Eusipa und auch (m)ein Beiratskolllege i...

    Books josefchladek.com

    Keizo Kitajima
    USSR 1991
    2012
    Little Big Man

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite

    Mellen Burns
    Skimpies
    2024
    burns books

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute



    Autor: Börse Geschichte

    13.07.2026, 574 Zeichen

    Abs. High/Low:
    13.07.2021: High - Österreichische Post: 47.55 Euro zum Kalender

    over MA200:
    13.07.2021: Marinomed Biotech: Am längsten über MA200: 307 Tage (endete am: 13.07.2021)

    Bisher gab es an einem 13. Juli 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.07. beträgt 0,16%. Der beste 13.07. fand im Jahr 2010 mit 2,22%statt, der schlechteste 13.07. im Jahr 1992 mit -2,61%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.07. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.07.)


    (13.07.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorstände im Interview, Frequentis und Verbund gesucht




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Porr, Kapsch TrafficCom, AT&S, Semperit, RHI Magnesita, Amag, OMV, Lenzing, Strabag, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Heid AG, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Fresenius Medical Care, Rheinmetall, SAP, Volkswagen Vz., BMW.

    Random Partner

    Verbund
    Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist Verbund von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist Verbund an der Börse.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.7.: Post, Marinomed (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Walter Gröbchen, Karin Bauer (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu NLB/Addiko, Reploid (Christine Petzwinkler)

    » ATX gibt leicht nach: Polytec-Vorstände optimistisch, Addiko-Übernahmesc...

    » Wiener Börse Party #1197: ATX leichter, Erste Bank feiert, Polytec-Vorst...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, Verbund, Bajaj Mobility ge...

    » ATX-Trends: RBI, Porr, Bajaj Mobility, Frequentis ..

    » LinkedIn-NL: Juli als Treasury-Monat im Börse Social Network, Presenter ...

    » Österreich-Depots: Weekend-Bilanz (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    NLB senkt Mindestannahmeschwelle bei Addiko-Angebot
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    DAX-Frühmover: Infineon, Deutsche Telekom, Scout24, Hochtief, Siemens Healthineers, Brenntag, Deutsche Boerse, MTU Aero Engines, Airbus Group und Fresenius
    ATX TR-Frühmover: AT&S, DO&CO, Uniqa, VIG, Lenzing, EVN, OMV, Verbund, SBO und CA Immo
    ATX-Trends: RBI, Porr, Bajaj Mobility, Frequentis ..




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Palfinger 0.55%, Rutsch der Stunde: Semperit -2.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Uniqa(1)
      Star der Stunde: Porr 0.91%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -0.5%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1)
      Star der Stunde: DO&CO 0.6%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.64%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1)
      Smeilinho zu RBI
      Star der Stunde: Lenzing 0.62%, Rutsch der Stunde: Flughafen Wien -0.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: FACC(2), Lenzing(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth

      Christian Vollmuth ist Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) in Deutschland, im Board des europäischen Verbands Eusipa und auch (m)ein Beiratskolllege i...

      Books josefchladek.com

      Ola Rindal
      Road to The Farm
      2026
      Poursuite

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Ryuji Miyamoto
      Kobe 1995 After the Earthquake
      1995
      Telescope

      Joan van der Keuken
      Wij zijn 17
      1955
      C.A.J. van Dishoeck

      Masahisa Fukase
      Sasuke
      2025
      Atelier EXB

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de