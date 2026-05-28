» Österreich-Depots: Knapp unter Highs (Depot Kommentar)

28.05.2026, 1181 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.09% vs. last #gabb, +6.58% ytd, +128.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 155.187 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 362 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 229,2 ist All-time-High, heute 228,9.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. In Kürze berichte ich über das erste Rebalancing, das am Freitag stattgefunden hat. Heute ist Austria 30 Private IR erstmals mehr als 10 Prozent im Plus.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.05.)

(28.05.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Marianne Kögel, Raiffeisen Zertifikate, zu Award-Einreichungen (noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

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1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, AT&S, Amag, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, FACC, Strabag, Fabasoft, Rosgix, Porr, Verbund, Wiener Privatbank, BTV AG, Semperit, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, adidas, RWE, Zalando, Porsche Automobil Holding, Mercedes-Benz Group, Continental, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Brenntag, Fresenius.

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