Börsepeople im Podcast S25/07: Victor Eggenberger

01.06.2026, 1971 Zeichen

https://audio-cd.at/page/podcast/8749/

https://open.spotify.com/episode/2Cja7m8BLFOxOjn4d0InGe

Victor Eggenberger ist mit Sendetag der Folge zum neuen Head of Investor Relations & ESG bei der börsenotierten UBM bestellt worden, Vorgänger Christoph Rainer wechselte zur Asta Energy Solutions und war beim Podcast ebenfalls dabei. Damit konnten wir diese wie ich denke gut gelaufene Übergabe schön erzählen. Freilich geht es klassisch auch um die Karriere von Victor und der Sohn eines Richters hat spannende Stationen: Wir sprechen u.a. über die Sonderkommission Brunnenmarkt, über Winternitz Rechtsanwälte, über Senior Associate bei Wolf Theiss bereits unter 30 und seit fünf Jahren die Tätigkeit bei der UBM als In-House Counsel. Und jetzt geht es eben mit Investor Relations & ESG los, Victor ist auch privat am Kapitalmarkt aktiv.



https://www.ubm-development.com/de/

Christoph Rainer PIR Asta: http://www.audio-cd.at/pir

Christoph Rainer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/4828

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(01.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2Cja7m8BLFOxOjn4d0InGe Börsepeople im Podcast S25/07: Victor Eggenberger - Victor Eggenberger ist mit Sendetag der Folge zum neuen Head of Investor Relations & ESG bei der börsenotierten UBM bestellt worden, Vorgänger Christoph Rainer wechselte zur Asta Energy Solutions und war beim Podcast ebenfalls dabei. Damit konnten wir diese wie ich denke gut gelaufene Übergabe schön erzählen. Freilich geht es klassisch auch um die Karriere von Victor und der Sohn eines Richters hat spannende Stationen: Wir sprechen u.a. über die Sonderkommission Brunnenmarkt, über Winternitz Rechtsanwälte, über Senior Associate bei Wolf Theiss bereits unter 30 und seit fünf Jahren die Tätigkeit bei der UBM als In-House Counsel. Und jetzt geht es eben mit Investor Relations & ESG los, Victor ist auch privat der Kapitalmarkt aktiv.



https://www.ubm-development.com/de/

Christoph Rainer PIR Asta: http://www.audio-cd.at/pir

Christoph Rainer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/4828



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

>> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...

» Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...

» ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...

» Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabm...

» PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horiz...

» Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht

» Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei As...