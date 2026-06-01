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Börsepeople im Podcast S25/07: Victor Eggenberger

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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01.06.2026, 1971 Zeichen

https://audio-cd.at/page/podcast/8749/
https://open.spotify.com/episode/2Cja7m8BLFOxOjn4d0InGe

Victor Eggenberger ist mit Sendetag der Folge zum neuen Head of Investor Relations & ESG bei der börsenotierten UBM bestellt worden, Vorgänger Christoph Rainer wechselte zur Asta Energy Solutions und war beim Podcast ebenfalls dabei. Damit konnten wir diese wie ich denke gut gelaufene Übergabe schön erzählen. Freilich geht es klassisch auch um die Karriere von Victor und der Sohn eines Richters hat spannende Stationen: Wir sprechen u.a. über die Sonderkommission Brunnenmarkt, über Winternitz Rechtsanwälte, über Senior Associate bei Wolf Theiss bereits unter 30 und seit fünf Jahren die Tätigkeit bei der UBM als In-House Counsel. Und jetzt geht es eben mit Investor Relations & ESG los, Victor ist auch privat am Kapitalmarkt aktiv.

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Christoph Rainer PIR Asta: http://www.audio-cd.at/pir
Christoph Rainer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/4828

 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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1. https://open.spotify.com/episode/2Cja7m8BLFOxOjn4d0InGe Börsepeople im Podcast S25/07: Victor Eggenberger -

Victor Eggenberger ist mit Sendetag der Folge zum neuen Head of Investor Relations & ESG bei der börsenotierten UBM bestellt worden, Vorgänger Christoph Rainer wechselte zur Asta Energy Solutions und war beim Podcast ebenfalls dabei. Damit konnten wir diese wie ich denke gut gelaufene Übergabe schön erzählen. Freilich geht es klassisch auch um die Karriere von Victor und der Sohn eines Richters hat spannende Stationen: Wir sprechen u.a. über die Sonderkommission Brunnenmarkt, über Winternitz Rechtsanwälte, über Senior Associate bei Wolf Theiss bereits unter 30 und seit fünf Jahren die Tätigkeit bei der UBM als In-House Counsel. Und jetzt geht es eben mit Investor Relations & ESG los, Victor ist auch privat der Kapitalmarkt aktiv.

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