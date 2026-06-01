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Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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01.06.2026, 1259 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 6148 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.43% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +2.68% auf 17.62 Euro, dahinter Verbund mit +1.61% auf 58.475 Euro und UBM mit +1.00% auf 17.675 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25242 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, 2.51% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +7.52% auf 166.94 Euro, dahinter Infineon mit +2.58% auf 83.2 Euro und Commerzbank mit +2.16% auf 37.86 Euro.

Und die Fussball-WM kommt, wir haben dazu mit Ex-ORF-Sportchef Hans Huber eine Hymne (sag ich mal) gestaltet, "Österreich weltmeisterreif". Für die gesungene Version fehlt noch ein bissl was, daher geht der Remix vorher live. Und den hat Niki Nemeth gemacht, die Hookline zum Song hab ich bereits 1988 geschrieben. Dazu gibt es eine Wette mit einem sehr bekannten österreichischen Musikproduzenten: Schaffen wir es, die Audio CD Allstars bis Ende WM auf 1000 monatliche Spotify-Hörer zu bringen? Bitte reinhören und mithelfen, denn der Podcast hat ja sogar 7000 tägliche Hörer:innen, aber Musik natürlich andere Liga. . Es geht um 1000 Euro. Hier der Song: https://open.spotify.com/intl-de/track/2ajvC1h0pIESywXKr2jYZV

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)


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Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.

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