» Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)

01.06.2026, 1259 Zeichen

Um 12:57 liegt der ATX mit -0.01 Prozent im Minus bei 6148 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.43% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Uniqa mit +2.68% auf 17.62 Euro, dahinter Verbund mit +1.61% auf 58.475 Euro und UBM mit +1.00% auf 17.675 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25242 (+0.55%, Ultimo 2025: 24490, 2.51% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +7.52% auf 166.94 Euro, dahinter Infineon mit +2.58% auf 83.2 Euro und Commerzbank mit +2.16% auf 37.86 Euro.

Und die Fussball-WM kommt, wir haben dazu mit Ex-ORF-Sportchef Hans Huber eine Hymne (sag ich mal) gestaltet, "Österreich weltmeisterreif". Für die gesungene Version fehlt noch ein bissl was, daher geht der Remix vorher live. Und den hat Niki Nemeth gemacht, die Hookline zum Song hab ich bereits 1988 geschrieben. Dazu gibt es eine Wette mit einem sehr bekannten österreichischen Musikproduzenten: Schaffen wir es, die Audio CD Allstars bis Ende WM auf 1000 monatliche Spotify-Hörer zu bringen? Bitte reinhören und mithelfen, denn der Podcast hat ja sogar 7000 tägliche Hörer:innen, aber Musik natürlich andere Liga. . Es geht um 1000 Euro. Hier der Song: https://open.spotify.com/intl-de/track/2ajvC1h0pIESywXKr2jYZV

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.06.)

(01.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Frank Weingarts, ZFA-Vorstandschef und -Evergreen: Thema SRI (noch 10 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, AT&S, Amag, Zumtobel, Agrana, Semperit, Flughafen Wien, Reploid Group AG, Lenzing, FACC, Frauenthal, RBI, SW Umwelttechnik, VIG, voestalpine, Polytec Group, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner ASTA Energy Solutions AG

Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Beide auf All-time-High (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1167: ATX unverändert, die MSCI-Antwort ist ja und G...

» Reploid: Wie ein Formalfehler bei der Wirtschaftsprüfer-Bestellung einig...

» ATX auf Rekordniveau: MSCI-Effekte, Director's Dealings und Personalkaru...

» Börsegeschichte 1. Juni: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Christoph Rainer goes Asta, Victor Eggenberger, Bernhard Grabm...

» PIR-News: Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Emerald Horiz...

» Die 1000 Euro-Wette (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: Uniqa, Verbund und Agrana gesucht

» Ein Change per heute: Christoph Rainer startet als erster IR-Chef bei As...