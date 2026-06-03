(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.06.2026, 544 Zeichen
Um 11:57 liegt der ATX mit -0.16 Prozent im Minus bei 6130 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.88% auf 59.55 Euro, dahinter AT&S mit +1.13% auf 151.9 Euro und Strabag mit +0.81% auf 93.35 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24861 ( -1.05%, Ultimo 2025: 24490, 2.59% ytd). Topperformer DAX sind RWE mit +2.94% auf 56.74 Euro, dahinter E.ON mit +1.62% auf 18.0825 Euro und Siemens Energy mit +0.87% auf 159.9 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)
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