Nachlese: Florian Wagner, Silvia Polan (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.06.2026, 1711 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/5Ea7qKYQj0QAbJSIEOwFnB
Börsepeople im Podcast S25/12: Florian Wagner
Florian Wagner ist Co-Founder & CEO der Emerald Horizon AG, die heute am Sendetag dieser Folge an der Wiener Börse debütiert. Er ist nach Norbert Hofer und Philipp Pölzl mein 3. Gast aus dem Unternehmen. Wir sprechen über eine spannende Karriere, eine lange beruflich Reise mit Philipp und vor allem über das Unternehmen, das mit SMRX - einem Börsekürzel, das Programm ist - ab heute börslich verfügbar ist. In der Mitte der Folge gibt es bisher die längste Phase in der Geschichte dieses Podcasts, in der ich den Gast nicht unterbreche, denn Florian erklärt seine Vision = Investmentstory. Es geht aber auch um Tiere, Effizienz, Fit & Proper, nochmal Effizienz und ganz transparent auch um Dinge, die nicht so gut gelaufen sind.
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Philipp Pölzl Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Norbert Hofer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8585
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/1rOrRNxQJMygWeS2hxTzDV
- ATX etwas fester
- Do&Co gesucht
- PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe
- Silvia Polan läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Leiterin Corporate Affairs & Communications bei JTI Austria freut sich die positive Rolle der Austria Tabak in Österreichs Börsegeschichte
- Beatles Day
- Börse Frankfurt mit dem DAX fester und wieder bei knapp 25.000, Infineon gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.06.)
Wiener Börse Party #1186: ATX etwas unter Druck, Emerald Horizon debütiert stark und sorgt damit für ein Problem, Innio-Issue gelöst
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1.
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