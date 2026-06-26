ATX-Trends: AT&S, FACC, Frequentis ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
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26.06.2026, 1515 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Donnerstag nach zwei schwächeren Vortagen stabilisiert. Der ATX schloss 0,37 Prozent fester mit 6.488,55 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,43 Prozent auf 3.193,12 Zähler hinauf. Damit entwickelte sich der österreichische Aktienmarkt etwas verhaltener als das europäische Umfeld. Die Meldungslage zu österreichischen Unternehmen blieb dünn und auch von Konjunkturseite gab es keine stärkeren Impulse. Gebremst wurde der ATX von weiteren Gewinnmitnahmen bei AT&S-Aktien. Diese profitierten mit einem Kurssprung zum Handelsstart nur kurz von der Feierlaune im Halbleitersektor, die der US-Konzern Micron mit glänzenden Zahlen und Ausblick angefacht hatte. Micron habe die Anleger daran erinnert, "dass der Speicherzyklus und der allgemeine KI-Trend Bestand haben werden".
Anders als viele andere europäische Werte drehten AT&S aber bald wieder ab und schlossen 8,7 Prozent tiefer bei 200 Euro. Zuvor hatte sich der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf jedoch zwischenzeitlich mehr als versiebenfacht, aktuell steht für diesen Zeitraum ein Kursgewinn von 521 Prozent zu Buche.
Gewinne verzeichneten dagegen die Aktien der Banken, Versorger, Baukonzerne und Versicherer, die sich vom allgemein freundlichen Marktumfeld anstecken ließen. Kleine Verluste gab es nur bei einigen der Industrieaktien. Im ATX Prime verzeichneten Titel aus der Flugindustrie deutlichere Verluste. So büßten Frequentis und FACC jeweils bis zu 4,4 Prozent ein."
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