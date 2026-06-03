SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

03.06.2026, 2098 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/2DpVOoojaKVFDNcihSpgXR
Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.
https://www.agenda-austria.at
Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/-----------

Hören: https://open.spotify.com/episode/5aF6IIUtnwld6y9QCTRHs6
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,Head of Member Sales & Business Development bei der Wiener Börse AG, zu Gast. Er ist das Gesicht der Wiener Börse, wenn es um Zertifikate geht. Wir sprechen über Geschichte und Gegenwart von Zertifikaten an der Wiener Börse, über die Continuous Auction, über (s)eine Masterarbeit zum Thema und seine Rolle am 11. Juni dann.
https://www.wienerborse.at
https://www.wienerborse.at/zertifikate/
Thomas im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4910

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2zvl0QIE5EwgfH0p0r1m1W
- ATX stärker
- Indexgeschichten rund um AT&S und RBI
- Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse
- Felix Lamezan-Salins läutet die Opening Bell für Dienstag. Der ehemalige Kabinettschef im Finanzministerium beschäftigt sich mit Stratvice auch mit Kapitalmarkt- und Aktienthemen
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, Infineon gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)


(03.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der W...

» ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec (Podc...

» Österreich-Depots: Rund um die Highs (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 3.6.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börse...

» Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio c...

» Wiener Börse Party #1169: ATX etwas schwächer, Polytec und Bajaj Mobilit...

» PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO,...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht

» Franz Schellhorn: Vom Skihauptschüler zum lautesten Mahner für Österreic...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Dortuviax Erfahrungen 2026: Einschätzung und Praxisbericht
Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht
KTM stockt Vorstand auf
Polytec- Am 11. Juni ist Zahltag
PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO, Raiffeisen Top Picks (Christine Petzwinkler)
RBI sind bisher 34,75 Prozent der Addiko-Aktien angedient worden




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Agrana
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.77%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.6%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: voestalpine 2.18%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.72%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Fabasoft(1), SBO(1), OMV(1)
    BSN MA-Event Allianz
    Star der Stunde: FACC 1.67%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -2.65%
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.08%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.03%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(1), Verbund(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

    Books josefchladek.com

    Fabrizio Strada
    Strada
    2025
    89books

    Yusuf Sevinçli
    Tumult
    2024
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Masahisa Fukase
    Sasuke
    2025
    Atelier EXB

    Ryuji Miyamoto
    Kobe 1995 After the Earthquake
    1995
    Telescope



    Autor: Christian Drastil

    03.06.2026, 2098 Zeichen

    Hören: https://open.spotify.com/episode/2DpVOoojaKVFDNcihSpgXR
    Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.
    https://www.agenda-austria.at
    Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/-----------

    Hören: https://open.spotify.com/episode/5aF6IIUtnwld6y9QCTRHs6
    Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,Head of Member Sales & Business Development bei der Wiener Börse AG, zu Gast. Er ist das Gesicht der Wiener Börse, wenn es um Zertifikate geht. Wir sprechen über Geschichte und Gegenwart von Zertifikaten an der Wiener Börse, über die Continuous Auction, über (s)eine Masterarbeit zum Thema und seine Rolle am 11. Juni dann.
    https://www.wienerborse.at
    https://www.wienerborse.at/zertifikate/
    Thomas im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4910

    Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2zvl0QIE5EwgfH0p0r1m1W
    - ATX stärker
    - Indexgeschichten rund um AT&S und RBI
    - Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse
    - Felix Lamezan-Salins läutet die Opening Bell für Dienstag. Der ehemalige Kabinettschef im Finanzministerium beschäftigt sich mit Stratvice auch mit Kapitalmarkt- und Aktienthemen
    - Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, Infineon gesucht

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)


    (03.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der W...

    » ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec (Podc...

    » Österreich-Depots: Rund um die Highs (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 3.6.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börse...

    » Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio c...

    » Wiener Börse Party #1169: ATX etwas schwächer, Polytec und Bajaj Mobilit...

    » PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO,...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht

    » Franz Schellhorn: Vom Skihauptschüler zum lautesten Mahner für Österreic...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Dortuviax Erfahrungen 2026: Einschätzung und Praxisbericht
    Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht
    KTM stockt Vorstand auf
    Polytec- Am 11. Juni ist Zahltag
    PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO, Raiffeisen Top Picks (Christine Petzwinkler)
    RBI sind bisher 34,75 Prozent der Addiko-Aktien angedient worden




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Agrana
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.77%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.6%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: voestalpine 2.18%, Rutsch der Stunde: CA Immo -0.72%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Fabasoft(1), SBO(1), OMV(1)
      BSN MA-Event Allianz
      Star der Stunde: FACC 1.67%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -2.65%
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.08%, Rutsch der Stunde: DO&CO -1.03%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: AT&S(1), Verbund(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....

      Books josefchladek.com

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de