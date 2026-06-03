Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio cd.at)

03.06.2026, 2098 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/2DpVOoojaKVFDNcihSpgXR

Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.

https://www.agenda-austria.at

Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/-----------

Hören: https://open.spotify.com/episode/5aF6IIUtnwld6y9QCTRHs6

Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,Head of Member Sales & Business Development bei der Wiener Börse AG, zu Gast. Er ist das Gesicht der Wiener Börse, wenn es um Zertifikate geht. Wir sprechen über Geschichte und Gegenwart von Zertifikaten an der Wiener Börse, über die Continuous Auction, über (s)eine Masterarbeit zum Thema und seine Rolle am 11. Juni dann.

https://www.wienerborse.at

https://www.wienerborse.at/zertifikate/

Thomas im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4910

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2zvl0QIE5EwgfH0p0r1m1W

- ATX stärker

- Indexgeschichten rund um AT&S und RBI

- Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse

- Felix Lamezan-Salins läutet die Opening Bell für Dienstag. Der ehemalige Kabinettschef im Finanzministerium beschäftigt sich mit Stratvice auch mit Kapitalmarkt- und Aktienthemen

- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, Infineon gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)

(03.06.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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