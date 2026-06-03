Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
03.06.2026, 2098 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/2DpVOoojaKVFDNcihSpgXR
Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.
https://www.agenda-austria.at
Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/-----------
Hören: https://open.spotify.com/episode/5aF6IIUtnwld6y9QCTRHs6
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,Head of Member Sales & Business Development bei der Wiener Börse AG, zu Gast. Er ist das Gesicht der Wiener Börse, wenn es um Zertifikate geht. Wir sprechen über Geschichte und Gegenwart von Zertifikaten an der Wiener Börse, über die Continuous Auction, über (s)eine Masterarbeit zum Thema und seine Rolle am 11. Juni dann.
https://www.wienerborse.at
https://www.wienerborse.at/zertifikate/
Thomas im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4910
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2zvl0QIE5EwgfH0p0r1m1W
- ATX stärker
- Indexgeschichten rund um AT&S und RBI
- Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse
- Felix Lamezan-Salins läutet die Opening Bell für Dienstag. Der ehemalige Kabinettschef im Finanzministerium beschäftigt sich mit Stratvice auch mit Kapitalmarkt- und Aktienthemen
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, Infineon gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)
Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der W...
» ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec (Podc...
» Österreich-Depots: Rund um die Highs (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.6.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio c...
» Wiener Börse Party #1169: ATX etwas schwächer, Polytec und Bajaj Mobilit...
» PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO,...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht
» Franz Schellhorn: Vom Skihauptschüler zum lautesten Mahner für Österreic...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed am besten
- Wiener Börse: ATX büßt am Mittwoch 0,71 Prozent ein
- Wie Marinomed Biotech, Fabasoft, Bajaj Mobility A...
- Wie Bawag, VIG, voestalpine, Erste Group, SBO und...
- Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodu...
- ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
03.06.2026, 2098 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/episode/2DpVOoojaKVFDNcihSpgXR
Franz Schellhorn ist Leiter der Denkfabrik Agenda Austria. Wir starten mit einer Schihauptschule mit legendären Mitschülerinnen wie Petra Kronberger (Klassenkollegin) sowie Ulrike Maier (unvergessen) und gehen weiter zur CA-BV ebenfalls mit grossen Namen. Nach langen Jahren bei der Presse kam es 2013 zur Agenda Austria und Franz erzählt die spannende Gründungsgeschichte. Tja, und dann gibt es viele viele Themen wie Wirtschaft in den Schulbüchern vs. Österreichische Schule; Rechnungen, die sich nicht ausgehen, Länder, von denen man lernen kann, Unabhängigkeit, Freiheit, Avenir Suisse bzw. Federico Sturzenegger, Javier Milei und Philipp Bagus.
https://www.agenda-austria.at
Börsepeople Philipp Bagus: https://audio-cd.at/page/podcast/7758/-----------
Hören: https://open.spotify.com/episode/5aF6IIUtnwld6y9QCTRHs6
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,Head of Member Sales & Business Development bei der Wiener Börse AG, zu Gast. Er ist das Gesicht der Wiener Börse, wenn es um Zertifikate geht. Wir sprechen über Geschichte und Gegenwart von Zertifikaten an der Wiener Börse, über die Continuous Auction, über (s)eine Masterarbeit zum Thema und seine Rolle am 11. Juni dann.
https://www.wienerborse.at
https://www.wienerborse.at/zertifikate/
Thomas im Börsepeople Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4910
Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2zvl0QIE5EwgfH0p0r1m1W
- ATX stärker
- Indexgeschichten rund um AT&S und RBI
- Research zu Porr, Uniqa, wienerberger, weiterer Award für Frequentis, bei Addiko wurde nachgebessert, steigende Handelsumsätze an der Wiener Börse
- Felix Lamezan-Salins läutet die Opening Bell für Dienstag. Der ehemalige Kabinettschef im Finanzministerium beschäftigt sich mit Stratvice auch mit Kapitalmarkt- und Aktienthemen
- Börse Frankfurt mit DAX ebenfalls im Plus, Infineon gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.06.)
Zertifikate Party Österreich: Philipp Arnold, Raiffeisen, u.a. über Tilgung/Neuveranlagung (noch 8 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, Semperit, AT&S, Austriacard Holdings AG, Amag, Agrana, OMV, Marinomed Biotech, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, DO&CO, VIG, EuroTeleSites AG, Fabasoft, Frequentis, Wolford, Warimpex, Polytec Group, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodukte und die Kunst der W...
» ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei Bajaj und Polytec (Podc...
» Österreich-Depots: Rund um die Highs (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 3.6.: Bitte wieder so wie 2020 (Börse Geschichte) (Börse...
» Nachlese: Franz Schellhorn, Thomas Rainer, Felix Lamezan-Salins (audio c...
» Wiener Börse Party #1169: ATX etwas schwächer, Polytec und Bajaj Mobilit...
» PIR-News: News zu KTM, Polytec, Österreichische Post, UBM/Porr, DO & CO,...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, AT&S, und Strabag gesucht
» Franz Schellhorn: Vom Skihauptschüler zum lautesten Mahner für Österreic...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Marinomed am besten
- Wiener Börse: ATX büßt am Mittwoch 0,71 Prozent ein
- Wie Marinomed Biotech, Fabasoft, Bajaj Mobility A...
- Wie Bawag, VIG, voestalpine, Erste Group, SBO und...
- Raiffeisen Zertifikate: Kapitalschutz, Bonusprodu...
- ATX knapp unter Allzeithoch, Selbstvertrauen bei ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse....
Books josefchladek.com
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Yusuf Sevinçli
Tumult
2024
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Larry Clark
Tulsa (first edition)
1971
Lustrum Press
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody