Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Porr und Wienerberger gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
04.06.2026, 1386 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:33 liegt der ATX mit -0.23 Prozent im Minus bei 6082 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.16% auf 59.2 Euro, dahinter Porr mit +1.62% auf 40.75 Euro und Wienerberger mit +1.60% auf 24.06 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24881 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 1.25% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.34% auf 162.7 Euro, dahinter Scout24 mit +3.80% auf 74.525 Euro und Airbus Group mit +3.23% auf 174.77 Euro.
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- Fronleichnam, trotzdem Handelstag: ATX zunächst etwas schwächer
- #gabb Jobradar: FACC, Addiko, Verbund
- Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn
- Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerberger
- Österreich-Depots: Etwas leichter
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Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749
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Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731
Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger
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