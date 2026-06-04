» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Porr und Wienerberger gesucht

04.06.2026, 1386 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit -0.23 Prozent im Minus bei 6082 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.19% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.16% auf 59.2 Euro, dahinter Porr mit +1.62% auf 40.75 Euro und Wienerberger mit +1.60% auf 24.06 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24881 (+0.34%, Ultimo 2025: 24490, 1.25% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +4.34% auf 162.7 Euro, dahinter Scout24 mit +3.80% auf 74.525 Euro und Airbus Group mit +3.23% auf 174.77 Euro.

- PIR-News: Aktienkäufe bei BAWAG, ASTA bald im SDAX, News zu Strabag, RBI/Addiko, UBM, EAM, Research zu DO & CO

- Fronleichnam, trotzdem Handelstag: ATX zunächst etwas schwächer

- #gabb Jobradar: FACC, Addiko, Verbund

- Nachlese: Lars Reichel, Philipp Arnold, Franz Schellhorn

- Börsegeschichte 4. Juni: 27 Jahre Palfinger an der Wiener Börse; Wienerberger

- Österreich-Depots: Etwas leichter

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.48% vs. last #gabb, +7.14% ytd, +130.10% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731

Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

(04.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1170: ATX zu Fronleichnam leichter, Verbund gesucht, Anas tut Anas-Dinge und 27 Jahre Zeitenwende-IPO Palfinger

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, AT&S, Polytec Group, Amag, Austriacard Holdings AG, Agrana, Zumtobel, SBO, UBM, Rosgix, Bajaj Mobility AG, CA Immo, Bawag, EuroTeleSites AG, FACC, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, RWT AG, voestalpine, Warimpex, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner Palfinger

Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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