SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...

03.08.2026, 3130 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Gute Unternehmensergebnisse und starke Tech-Vorgaben haben dem ATX am Freitag nur vorübergehend Aufwind verliehen. Nachdem der anfängliche Schwung abgeklungen war, verlor der österreichische Leitindex nach und nach an Terrain und schloss bei 6.457,92 Punkten nur noch knappe 0,05 Prozent im Plus. Ähnlich mager fällt die Wochenbilanz aus, während für den Juli sogar ein leichter Monatsverlust zu Buche steht. Der ATX Prime gewann am Freitag 0,07 Prozent auf 3.181,80 Zähler.

Auch das europäische Umfeld schloss höher, aber deutlich unter den Tageshöchstständen. Die fehlende Marktbreite habe zu einem Verlust der Aufwärtsdynamik und zu Gewinnmitnahmen nach einer starken Börsenwoche geführt. Zusätzlich hätten die erneut gestiegenen Ölpreise angesichts der unverändert angespannten Lage im Nahen Osten auf die Stimmung gedrückt.

Hinzu kam, dass die Kerninflationsrate im Euroraum im Juli entgegen den Erwartungen leicht anzog, auch wenn die Daten keine unmittelbar negative Marktreaktion mit sich zogen. Den energiepreisbedingten Anstieg der allgemeinen Inflationsrate auf 2,9 Prozent hatten Ökonomen prognostiziert. 

Mit Blick auf die heimische Unternehmensberichtssaison standen vor dem Wochenende noch die Veröffentlichungen der OMV, der RBI und der RHI Magnesita an. Nach einem wechselhaften Handelsverlauf schlossen zumindest letztere beide mit positiven Vorzeichen. Die RBI konnte mit einem kräftigen Gewinnwachstum aufwarten und übertraf damit die Erwartungen, was den Aktienkurs um 2,3 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch hob. Analysten lobten die Ergebnisse der heimischen Bank. Verhalten fiel die Reaktion auf die Zahlen der OMV aus, die Titel des Chemie- und Energiekonzerns gaben im positiven Sektorumfeld um 0,5 Prozent nach. Die OMV hat im zweiten Quartal 2026 einen kräftigen Anstieg im operativen Geschäft verbucht. Analysten sprachen in einer ersten Reaktion von soliden Zahlen des heimischen Ölkonzerns, die selbst die durch das jüngste Trading-Update erhöhten Erwartungen übertroffen hätten. Der starke Beitrag von Borouge International sollte ermutigend wirken, zusammen mit der anhaltenden Stärke bei den Margen. Als leichten Wermutstropfen nannten Analysten den operativen Cashflow, der unter dem Konsens lag, was jedoch zumindest teilweise durch den hohen Borouge-Beitrag erklärbar sei, der nicht in den Cashflow einfließt. Anteilsscheine der RHI Magnesita verteuerten sich um 0,6 Prozent. Der Feuerfestkonzern hat in der ersten Jahreshälfte 2026 trotz Umsatzrückgangs mehr Gewinn gemacht. Etwas Aufschwung im Stahlbereich, während die Schwäche im Industriebereich anhält. Ansonsten lag der Fokus noch auf den Analystenreaktionen auf die Quartalszahlen des frühen Wochenverlaufs. Erste Group fielen um 1,2 Prozent auf 112,80 Euro, obwohl die UBS ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel von 112 auf 125 Euro erhöht hatte.

Andritz kamen nach dem Rekordsprung bei 81,20 Euro nicht vom Fleck. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel von 90 auf 95 Euro angehoben. Verbund erholten sich um deutliche 3,8 Prozent, sie hatten tags zuvor negativ auf Quartalszahlen reagiert."


(03.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Reddit, Dividendenstars

» ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...

» Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 31.7.: AT&S, CA Immo, Strabag (Börse Geschichte) (BörseG...

» Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christia...

» PIR-News zu RBI, Bawag, Kontron, WEB Windenergie, Addiko, Research zu Ve...

» Andritz überholt Do&Co: Wechsel an der Spitze der Wiener 25-Jahres-Wertu...

» Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, VIG und AT&S gesucht

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
21st Austria weekly - WEB Windenergie, RBI (31/07/2026)
Bawag, Kontron, Addiko/RBI - M&A-Markt zeigt Bewegung
Addiko-Übernahme - Updates von RBI und NLB
Neues Research für Polytec-Aktie - Kursziel 10,0 Euro




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(3), Lenzing(1), Kontron(1), CPI Europe AG(1)
    BSN MA-Event CA Immo
    Star der Stunde: AT&S 2.45%, Rutsch der Stunde: OMV -1.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: SBO(1)
    BSN MA-Event Österreichische Post
    BSN MA-Event Österreichische Post
    #gabb #2156
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Joan van der Keuken
    Wij zijn 17
    1955
    C.A.J. van Dishoeck

    Antonio Moreno
    Cuaderno de campo
    2025
    Self published

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press

    Yusuf Sevinçli
    Tumult
    2024
    Galerist & Galerie Filles du Calvaire

    Eva Chupikova
    Faroe Islands ; Wool, Wind & Waves
    2026
    Self published



    Autor: Mario Tunkowitsch

    03.08.2026, 3130 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Gute Unternehmensergebnisse und starke Tech-Vorgaben haben dem ATX am Freitag nur vorübergehend Aufwind verliehen. Nachdem der anfängliche Schwung abgeklungen war, verlor der österreichische Leitindex nach und nach an Terrain und schloss bei 6.457,92 Punkten nur noch knappe 0,05 Prozent im Plus. Ähnlich mager fällt die Wochenbilanz aus, während für den Juli sogar ein leichter Monatsverlust zu Buche steht. Der ATX Prime gewann am Freitag 0,07 Prozent auf 3.181,80 Zähler.

    Auch das europäische Umfeld schloss höher, aber deutlich unter den Tageshöchstständen. Die fehlende Marktbreite habe zu einem Verlust der Aufwärtsdynamik und zu Gewinnmitnahmen nach einer starken Börsenwoche geführt. Zusätzlich hätten die erneut gestiegenen Ölpreise angesichts der unverändert angespannten Lage im Nahen Osten auf die Stimmung gedrückt.

    Hinzu kam, dass die Kerninflationsrate im Euroraum im Juli entgegen den Erwartungen leicht anzog, auch wenn die Daten keine unmittelbar negative Marktreaktion mit sich zogen. Den energiepreisbedingten Anstieg der allgemeinen Inflationsrate auf 2,9 Prozent hatten Ökonomen prognostiziert. 

    Mit Blick auf die heimische Unternehmensberichtssaison standen vor dem Wochenende noch die Veröffentlichungen der OMV, der RBI und der RHI Magnesita an. Nach einem wechselhaften Handelsverlauf schlossen zumindest letztere beide mit positiven Vorzeichen. Die RBI konnte mit einem kräftigen Gewinnwachstum aufwarten und übertraf damit die Erwartungen, was den Aktienkurs um 2,3 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch hob. Analysten lobten die Ergebnisse der heimischen Bank. Verhalten fiel die Reaktion auf die Zahlen der OMV aus, die Titel des Chemie- und Energiekonzerns gaben im positiven Sektorumfeld um 0,5 Prozent nach. Die OMV hat im zweiten Quartal 2026 einen kräftigen Anstieg im operativen Geschäft verbucht. Analysten sprachen in einer ersten Reaktion von soliden Zahlen des heimischen Ölkonzerns, die selbst die durch das jüngste Trading-Update erhöhten Erwartungen übertroffen hätten. Der starke Beitrag von Borouge International sollte ermutigend wirken, zusammen mit der anhaltenden Stärke bei den Margen. Als leichten Wermutstropfen nannten Analysten den operativen Cashflow, der unter dem Konsens lag, was jedoch zumindest teilweise durch den hohen Borouge-Beitrag erklärbar sei, der nicht in den Cashflow einfließt. Anteilsscheine der RHI Magnesita verteuerten sich um 0,6 Prozent. Der Feuerfestkonzern hat in der ersten Jahreshälfte 2026 trotz Umsatzrückgangs mehr Gewinn gemacht. Etwas Aufschwung im Stahlbereich, während die Schwäche im Industriebereich anhält. Ansonsten lag der Fokus noch auf den Analystenreaktionen auf die Quartalszahlen des frühen Wochenverlaufs. Erste Group fielen um 1,2 Prozent auf 112,80 Euro, obwohl die UBS ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel von 112 auf 125 Euro erhöht hatte.

    Andritz kamen nach dem Rekordsprung bei 81,20 Euro nicht vom Fleck. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel von 90 auf 95 Euro angehoben. Verbund erholten sich um deutliche 3,8 Prozent, sie hatten tags zuvor negativ auf Quartalszahlen reagiert."


    (03.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war mehr als 1100 Tage vorne) in unserer 25-Jahres-Wertung




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Rosenbauer, Kapsch TrafficCom, Palfinger, Austriacard Holdings AG, Semperit, CPI Europe AG, VIG, FACC, Emerald Horizon AG, Lenzing, Gurktaler AG VZ, Marinomed Biotech, Rath AG, Verbund, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Apple, Amazon, Alphabet-A, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, RWE, Deutsche Telekom.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Reddit, Dividendenstars

    » ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...

    » Österreich-Depots: Zum Ultimo stärker (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 31.7.: AT&S, CA Immo, Strabag (Börse Geschichte) (BörseG...

    » Nachlese: Indexzertifikate der Imaps Capital von Andreas Wölfl, Christia...

    » PIR-News zu RBI, Bawag, Kontron, WEB Windenergie, Addiko, Research zu Ve...

    » Andritz überholt Do&Co: Wechsel an der Spitze der Wiener 25-Jahres-Wertu...

    » Wiener Börse Party #1211: ATX fester, starke Andritz überholt Do&Co (war...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Verbund, VIG und AT&S gesucht

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    ATX-Trends: Andritz, Erste Group, Verbund ...
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    21st Austria weekly - WEB Windenergie, RBI (31/07/2026)
    Bawag, Kontron, Addiko/RBI - M&A-Markt zeigt Bewegung
    Addiko-Übernahme - Updates von RBI und NLB
    Neues Research für Polytec-Aktie - Kursziel 10,0 Euro




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(3), Lenzing(1), Kontron(1), CPI Europe AG(1)
      BSN MA-Event CA Immo
      Star der Stunde: AT&S 2.45%, Rutsch der Stunde: OMV -1.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: SBO(1)
      BSN MA-Event Österreichische Post
      BSN MA-Event Österreichische Post
      #gabb #2156
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1207: ATX leichter, FACC, Bajaj und Wienerberger gesucht, 2 von 3 Regierungsparteien für Comeback der Behaltefrist

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Karl Blossfeldt
      Wundergarten der Natur. Neue Bilddokumente schöner Pflanzenformen
      1932
      Verlag für Kunstwissenschaft

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Yusuf Sevinçli
      Tumult
      2024
      Galerist & Galerie Filles du Calvaire

      Fabrizio Strada
      Strada
      2025
      89books

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de