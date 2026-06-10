Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
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10.06.2026, 1103 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: : -1.09% vs. last #gabb, +5.56% ytd, +126.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.231 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 371 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 231,5 war All-time-High, heute mittag 226,7.
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 112,8 war All-time-High, heute 108,8, Start natürlich bei 100.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.06.)
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