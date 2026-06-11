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Nachlese: Felix Lamezan, Harald Sükar (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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11.06.2026, 998 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8784
Felix Lamezan ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice ... und reiht für mich die Budgetrede Markus Marterbauers ein. Mit Schatten für KMUs und auch ein bissl Licht, aber leider wieder nichts zur Behaltefrist. Und die Startup-Branche hat offenbar erneut besser lobbyiert als die Kapitalmarktbranche. Wichtig: Das Mindset verbessert sich.

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- das derzeitige Innio-Problem
- Harald Sükar läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Ex-Chef von McDonalds Österreich und Sparringpartner für KMUs ist auch begeisterter Hobbymusiker und Remixer. More to come
- Vintage: Frauenthal, Post

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)


(11.06.2026)

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Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte




 

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    Autor: Christian Drastil

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