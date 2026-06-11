Nachlese: Felix Lamezan, Harald Sükar (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.06.2026, 998 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8784
Felix Lamezan ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice ... und reiht für mich die Budgetrede Markus Marterbauers ein. Mit Schatten für KMUs und auch ein bissl Licht, aber leider wieder nichts zur Behaltefrist. Und die Startup-Branche hat offenbar erneut besser lobbyiert als die Kapitalmarktbranche. Wichtig: Das Mindset verbessert sich.
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(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)
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