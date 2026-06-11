Nachlese: Felix Lamezan, Harald Sükar (audio cd.at)

11.06.2026, 998 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8784

Felix Lamezan ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice ... und reiht für mich die Budgetrede Markus Marterbauers ein. Mit Schatten für KMUs und auch ein bissl Licht, aber leider wieder nichts zur Behaltefrist. Und die Startup-Branche hat offenbar erneut besser lobbyiert als die Kapitalmarktbranche. Wichtig: Das Mindset verbessert sich.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/233tNfgBh98dKYjLwD503S

- ATX schwächer

- Polytec gesucht

- PIR-News: RBI mit Addiko-Zwischenstand, Research zu wienerberger, Erste Group, Aktienkäufe bei Bajaj Mobility, News zu Reploid, Novomatic

- das derzeitige Innio-Problem

- Harald Sükar läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der Ex-Chef von McDonalds Österreich und Sparringpartner für KMUs ist auch begeisterter Hobbymusiker und Remixer. More to come

- Vintage: Frauenthal, Post

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.06.)

(11.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, Polytec Group, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, UBM, Bawag, VIG, Wienerberger, Addiko Bank, FACC, Flughafen Wien, DO&CO, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, SAP, Siemens Energy, Boeing, Airbus Group, Allianz, Münchener Rück, adidas, Fresenius Medical Care, Hannover Rück, Symrise, Brenntag, BMW.

Random Partner EY

Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)

» PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» ATX knackt 6.200-Punkte-Marke: Wiener Börse feiert Rekordtag mit über 3 ...

» Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordnive...

» Wiener Börse zu Mittag auf All-time-High-Niveau: Do&Co, Wienerberger und...

» Vom Schachtelwirt zum Sparringpartner: Harald Suekar über Karrierebrüche...

» Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar