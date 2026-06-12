(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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12.06.2026, 562 Zeichen
Um 13:03 liegt der ATX mit +3.11 Prozent im Plus bei 6262 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 17.56% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +7.38% auf 207.25 Euro, dahinter Wienerberger mit +7.30% auf 23.82 Euro und AT&S mit +6.50% auf 152.3 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24597 (+1.60%, Ultimo 2025: 24490, -1.14% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Bank mit +5.49% auf 28.44 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +5.28% auf 182.4 Euro und Commerzbank mit +4.28% auf 37.31 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)
Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte
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