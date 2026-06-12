Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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12.06.2026, 485 Zeichen
under MA200:
12.06.2009: RBI: Am längsten unter MA200: 388 Tage (endete am: 12.06.2009)
Bisher gab es an einem 12. Juni 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.06. beträgt -0,26%. Der beste 12.06. fand im Jahr 2008 mit 2,40% statt, der schlechteste 12.06. im Jahr 1998 mit -2,80%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.06. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)
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