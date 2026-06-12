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Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.06.2026, 1935 Zeichen

 

https://audio-cd.at/page/podcast/8788/
https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc

Harald Suekar ist Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispiel. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.

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NEU: https://www.amazon.de/Das-Meeting-Playbook-Besprechung-verbessern/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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1. https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar -

Harald Suekar st Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispeil. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.

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