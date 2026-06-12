» Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar

12.06.2026, 1935 Zeichen

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https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc

Harald Suekar ist Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispiel. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.



https://haraldsuekar.com

https://soundcloud.com/remix77/tracks

NEU: https://www.amazon.de/Das-Meeting-Playbook-Besprechung-verbessern/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(12.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1176: ATX mit 3-Prozent-Sprung wieder auf Rekordniveau, Raiffeisen Zertifikate schreibt Börsegeschichte

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1. https://open.spotify.com/episode/2uAwnfm4RAdr1llrpO2wRc Börsepeople im Podcast S25/10: Harald Suekar - Harald Suekar st Sparringpartner für KMUs und grosser Sport- und Musikfan. Mit Harald gibt es unglaublich viel Schnittmenge, was mein Themenspektrum betrifft. Wir starten in der Karriere mit dem Jus-Studium, gehen zu Hofer, Aral, bleiben lange bei McDonalds, Harald war Österreich-Chef (incl. Börsenkurs-Watching), und dem GAK (Präsident), haben eine Südstadt-Anekdote, landen dann mal bei der Alpha Group und dem Credo "Ich bin der Spiegel, den der Mittelstand nicht hat — und der Ihren Unternehmenswert in 3 Jahren verdoppelt". Zum Schluss sprechen wir auch noch über Bestseller wie die Fast Food Falle, ein neues Werk und eigene Songs samt Hörbeispeil. Harald war zudem Präsident des Österreichischen Franchise-Verbandes.



https://haraldsuekar.com

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NEU: https://www.amazon.de/Das-Meeting-Playbook-Besprechung-verbessern/



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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