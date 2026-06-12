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PIR-News: DO & CO, Semperit, FACC, Strabag (Christine Petzwinkler)

12.06.2026, 3753 Zeichen

DO & CO hat gestern Zahlen vorgelegt. Am Nachmittag hielt das Unternehmen einen Conference Call ab. CEO Attila Dogudan meldete sich aus Mexico, wo DO & CO gestern die VIP-Gäste des FIFA-WM Eröffnungsspiels mit seinem Premium-Catering verwöhnte. Insgesamt wird DO & CO bei 20 WM-Spielen vertreten sein. Der Vertrag dafür wurde erst vor kurzem unterschrieben. Insgesamt rechnet Dogudan mit einem Umsatz-Effekt aus der WM in Höhe von 30 bis 40 Mio. Dollar. Er betonte auch einmal mehr, dass sein Unternehmen gut auf weiteres smartes Wachstum vorbereitet sei. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent und eine EBIT-Marge von 8,6 bis 9,0 Prozent in Aussicht gestellt. Auch M&A-Transaktionen kann sich Dogudan vorstellen, vor allem in den USA, aber ev. auch in Lateinamerika. Die potenziellen Zukäufe sollen jedoch in erster Linie einen Beitrag zu den Margen und eine Premium Experience bringen und nicht ausschließlich für mehr Umsatz sorgen. Zum Konflikt im Nahen Osten meinte Dogudan, dass die negativen Auswirkungen bereits wieder geringer werden.
Analysten reagieren positiv auf die gestrigen Informationen, auch die Aktie steigt deutlich: Die Berenberg Bank bestätigt nach Zahlen-Bekanntgabe die Kauf-Empfehlung für DO & CO und erhöht das Kursziel von 260,0 auf 265,0 Euro.
Die Analysten von NuWays stufen die DO & CO-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Buy ein, erhöhen aber das Kursziel von 250,0 Euro auf 255,0 Euro. Ihr Fazit: "Die Equity Story bleibt intakt: DO & CO vereint die Vorteile des strukturell wachsenden Premium-Flugverkehrs mit hoher Umsatzprognosesicherheit (ca. 70 Prozent des Umsatzes basieren auf mehrjährigen Verträgen), einer flexiblen Kostenbasis (ca. 80 Prozent variable Kosten), Potenzial für weitere Margenverbesserungen und einer soliden Bilanz, die praktisch schuldenfrei ist (Nettoverschuldung/EBITDA: 0,05x)."
DO&CO ( Akt. Indikation:  207,00 /208,00, 7,51%)

Der börsenotierte Luftfahrt-Zulieferer FACC wurde beim Wirtschaftspreis Pegasus mit dem Pegasus in Gold in der Kategorie „Leuchttürme“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die außergewöhnliche Entwicklung der FACC vom oberösterreichischen Start-up mit rund 30 Mitarbeitenden vor knapp 40 Jahren zum international führenden Luftfahrttechnologiekonzern mit rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit. „Der Pegasus in Gold ist eine große Anerkennung für die Leistungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Gleichzeitig bestätigt diese Auszeichnung unseren konsequenten Weg: Innovation, nachhaltiges Wachstum und ein klares Bekenntnis, das Unternehmen als globalen Player in der internationalen Luftfahrtindustrie zu platzieren“, erklärt CEO Robert Machtlinger.
FACC ( Akt. Indikation:  16,12 /16,48, 5,16%)

Strabag erwirbt 100  Prozent der Anteile an der BAWI Construction, einem Anbieter im Bereich Eisenbahninfrastruktur mit Sitz in Bukarest. Das Unternehmen beschäftigt rund 240 Mitarbeiter:innen und erzielte im Jahr 2025 eine Betriebsleistung von rund 60 Mio. Euro. Mit der Übernahme baut Strabag die Aktivitäten in einem der bedeutendsten Wachstumsmärkte Südosteuropas weiter aus. Der rumänische Bahninfrastrukturmarkt profitiert von umfangreichen Investitionen und Förderprogrammen, insbesondere im Zusammenhang mit europäischen Infrastrukturinitiativen.
Strabag ( Akt. Indikation:  93,20 /93,50, 3,38%)

Semperit-CEO Manfred Stanek hat das Angebot der B&C Gruppe für 15,0 Euro je Aktie angenommen und 3.200 Aktien veräußert, wie aus einer Meldung hervorgeht. Auch das Aufsichtsrat-Mitglied Stefan Fida hat die Veräußerung von 5800 Aktien zu 15,0 Euro gemeldet.
Semperit ( Akt. Indikation:  14,90 /15,00, 0,00%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)


(12.06.2026)

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DO&CO
Akt. Indikation:  204.50 / 206.50
Uhrzeit:  22:59:12
Veränderung zu letztem SK:  0.98%
Letzter SK:  203.50 ( 5.44%)

FACC
Akt. Indikation:  16.02 / 16.40
Uhrzeit:  22:59:12
Veränderung zu letztem SK:  1.06%
Letzter SK:  16.04 ( 3.48%)

Semperit
Akt. Indikation:  14.75 / 14.85
Uhrzeit:  22:58:37
Veränderung zu letztem SK:  -0.34%
Letzter SK:  14.85 ( -0.67%)

Strabag
Akt. Indikation:  91.50 / 92.20
Uhrzeit:  22:59:12
Veränderung zu letztem SK:  -0.92%
Letzter SK:  92.70 ( 2.66%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

    12.06.2026, 3753 Zeichen

    DO & CO hat gestern Zahlen vorgelegt. Am Nachmittag hielt das Unternehmen einen Conference Call ab. CEO Attila Dogudan meldete sich aus Mexico, wo DO & CO gestern die VIP-Gäste des FIFA-WM Eröffnungsspiels mit seinem Premium-Catering verwöhnte. Insgesamt wird DO & CO bei 20 WM-Spielen vertreten sein. Der Vertrag dafür wurde erst vor kurzem unterschrieben. Insgesamt rechnet Dogudan mit einem Umsatz-Effekt aus der WM in Höhe von 30 bis 40 Mio. Dollar. Er betonte auch einmal mehr, dass sein Unternehmen gut auf weiteres smartes Wachstum vorbereitet sei. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Umsatzwachstum von 7 bis 8 Prozent und eine EBIT-Marge von 8,6 bis 9,0 Prozent in Aussicht gestellt. Auch M&A-Transaktionen kann sich Dogudan vorstellen, vor allem in den USA, aber ev. auch in Lateinamerika. Die potenziellen Zukäufe sollen jedoch in erster Linie einen Beitrag zu den Margen und eine Premium Experience bringen und nicht ausschließlich für mehr Umsatz sorgen. Zum Konflikt im Nahen Osten meinte Dogudan, dass die negativen Auswirkungen bereits wieder geringer werden.
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    DO&CO ( Akt. Indikation:  207,00 /208,00, 7,51%)

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