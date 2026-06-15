20. Zertifikate Awards Österreich: Raiffeisen dominiert, internationale Emittenten rücken näher (Podcast)
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15.06.2026, 939 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börse aufs Ohr" nehmen Lars Reichel und Christian Drastil die Hörer mit auf eine launige Siegertour durch die Skybar im 14. Stock der Raiffeisen – direkt nach der Verleihung der 20. Zertifikate Awards in Österreich. Ein Jubiläumsabend mit klarer Hierarchie Die 20. Ausgabe der österreichischen Zertifikate Awards ist Geschichte, und das Ergebnis fällt deutlich aus: Raiffeisen Zertifikate sichert sich den Gesamtsieg und darf sich fortan offiziell „Award-Aristokrat" nennen – ein Titel, den Laudator Wolfgang Gerhardt dem Team verlieh. Heike Arbter, nicht nur Gastgeberin des Abends in den Räumlichkeiten der Raiffeisen, sondern auch frisch wiedergewählte EUSIPA-Präsidentin, nahm die Auszeichnung mit sichtlichem Stolz entgegen. „Ich habe das beste Team von allen, da bin ich ganz überzeugt davon....
Weiterlesen: 20. Zertifikate Awards Österreich: Raiffeisen dominiert, internationale Emittenten rücken näher
Zertifikate Party Österreich: Lars & CD mit launiger SiegerInnen-Suche nach der 20. Awardverleihung (1 Jahr bis zum 21. Zertifikate Award 2027)
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