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ATX auf Rekord (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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15.06.2026, 556 Zeichen

Um 13:03 liegt der ATX mit +2.82 Prozent im Plus bei 6435 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +29.25% auf 199.3 Euro, dahinter DO&CO mit +6.63% auf 217 Euro und FACC mit +6.11% auf 17.02 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24956 (+1.30%, Ultimo 2025: 24490, 0.59% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +5.45% auf 329 Euro, dahinter Deutsche Bank mit +3.51% auf 29.75 Euro und HeidelbergCement mit +3.39% auf 188.325 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)


(15.06.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)


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