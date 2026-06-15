ATX auf Rekord (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
15.06.2026, 556 Zeichen
Um 13:03 liegt der ATX mit +2.82 Prozent im Plus bei 6435 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +29.25% auf 199.3 Euro, dahinter DO&CO mit +6.63% auf 217 Euro und FACC mit +6.11% auf 17.02 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24956 (+1.30%, Ultimo 2025: 24490, 0.59% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +5.45% auf 329 Euro, dahinter Deutsche Bank mit +3.51% auf 29.75 Euro und HeidelbergCement mit +3.39% auf 188.325 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)
Wiener Börse Party #1177: AT&S legt knapp 30 Prozent zu und zieht den ATX TR erstmals über 16.000, Happy Birthday Flughafen Wien
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.6.: Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifikate-Champs an; Ronald ...
» PIR-News: Wiener Börse, AT&S (Christine Petzwinkler)
» ATX auf Rekord (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1177: AT&S legt knapp 30 Prozent zu und zieht den AT...
» 20. Zertifikate Awards Österreich: Raiffeisen dominiert, internationale ...
» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.6.: Flughafen Wien (Börse Gesc...
- Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifi...
- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, AT&S, Do&C (#...
- PIR-News: Wiener Börse, AT&S (Christine Petzwinkler)
- ATX auf Rekord (Christian Drastil)
- Wiener Börse Party #1177: AT&S legt knapp 30 Proz...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner
Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S ...
Books josefchladek.com
Joan van der Keuken
Wij zijn 17
1955
C.A.J. van Dishoeck
Antonio Moreno
Cuaderno de campo
2025
Self published
Fabrizio Strada
Strada
2025
89books
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
15.06.2026, 556 Zeichen
Um 13:03 liegt der ATX mit +2.82 Prozent im Plus bei 6435 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 20.81% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +29.25% auf 199.3 Euro, dahinter DO&CO mit +6.63% auf 217 Euro und FACC mit +6.11% auf 17.02 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24956 (+1.30%, Ultimo 2025: 24490, 0.59% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +5.45% auf 329 Euro, dahinter Deutsche Bank mit +3.51% auf 29.75 Euro und HeidelbergCement mit +3.39% auf 188.325 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.06.)
Wiener Börse Party #1177: AT&S legt knapp 30 Prozent zu und zieht den ATX TR erstmals über 16.000, Happy Birthday Flughafen Wien
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Semperit, AT&S, DO&CO, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Bawag, VIG, Bajaj Mobility AG, Porr, Lenzing, Uniqa, Strabag, Addiko Bank, Verbund, Agrana, BTV AG, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, Flughafen Wien, Gurktaler AG Stamm, Mayr-Melnhof, RBI, Wienerberger, Wolford, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Amag, CPI Europe AG.
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.6.: Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifikate-Champs an; Ronald ...
» PIR-News: Wiener Börse, AT&S (Christine Petzwinkler)
» ATX auf Rekord (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1177: AT&S legt knapp 30 Prozent zu und zieht den AT...
» 20. Zertifikate Awards Österreich: Raiffeisen dominiert, internationale ...
» ATX-Trends: wienerberger, AT&S, Erste Group, RBI, Bawag ...
» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR auf High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.6.: RBI (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Richard Dobetsberger, Harald Suekar, Ute Greutter (audio cd.at)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.6.: Flughafen Wien (Börse Gesc...
- Nachlese: Lars Reichel und ich rennen den Zertifi...
- Unser Volumensrobot sagt: Semperit, AT&S, Do&C (#...
- PIR-News: Wiener Börse, AT&S (Christine Petzwinkler)
- ATX auf Rekord (Christian Drastil)
- Wiener Börse Party #1177: AT&S legt knapp 30 Proz...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner
Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S ...
Books josefchladek.com
Dimitri Bogachuk
Atlantic
2025
form.
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M