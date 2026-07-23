ATX-Trends: AT&S, Porr, wienreberger ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
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23.07.2026, 1916 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Mittwoch mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,26 Prozent und 6.528,16 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,33 Prozent auf 3.213,58 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Die Ölpreisanstiege nach neuen kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten belasteten die Börsen am Mittwoch nicht merklich. Insgesamt gab es nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften derzeit die anstehenden Quartalszahlen einiger wichtiger US-Konzerne wie Alphabet und Tesla sowie die heute Donnerstag anstehende EZB-Zinsentscheidung abwarten.
Gut gesucht waren angesichts der steigenden Rohölpreise europaweit Aktien der Energie- und Ölbranche. Auch in Wien fanden sich die Titel der Ölwerte SBO (plus 2,5 Prozent) und OMV (plus 1,1 Prozent) unter den größten Gewinnern. Die Aktien der Stromversorger EVN und Verbund stiegen um 1,7 bzw. 1,6 Prozent.
Größere Verlierer gab es am Mittwoch kaum. Aktien der AT&S kamen mit einem Minus von 1,1 Prozent leicht von ihrem 12-Prozent-Kurssprung vom Vortag zurück. Titel des Baukonzerns Porr fielen um 1,0 Prozent. Wienerberger weiteten die Korrektur vom Vortag noch etwas aus und ermäßigten sich um weitere 0,5 Prozent auf 21,28 Euro. Analysten haben ihr Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns von 34,00 auf 25,00 Euro gesenkt und ihre Empfehlung "buy" bestätigt. Telekom Austria schlossen nach der Meldung von Quartalszahlen am Vorabend mit einem kleinen Plus von 0,21 Prozent. Analysten werteten die Zahlen in einer ersten Reaktion positiv. Das operative Ergebnis war zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen, dafür lagen Umsatz und Konzernergebnis über den Prognosen. Insgesamt zeigten die Zahlen, dass das robuste internationale Geschäft der Telekom die Schwäche am Heimatmarkt Österreich kompensieren kann, so die Experten."
Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed und die ÖVP sagt nach 15 Years of Hurt endlich das Richtige
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