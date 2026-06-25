(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
25.06.2026, 544 Zeichen
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 6473 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.17% auf 227.5 Euro, dahinter Uniqa mit +2.36% auf 17.81 Euro und Strabag mit +1.95% auf 91.65 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24910 (+0.69%, Ultimo 2025: 24490, 1.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.49% auf 83.925 Euro, dahinter adidas mit +2.68% auf 180.725 Euro und Vonovia SE mit +2.53% auf 21.315 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)
Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Telekom Austria, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Uniqa, DO&CO, Lenzing, SBO, voestalpine, Frequentis, Andritz, FACC, Heid AG, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Big Austrian IPO Day: Andritz feiert 25 Jahre Börse mit 3.000 Prozent Ku...
» Österreich-Depots: Die neue SMRX-Aktie bei wikifolio angefragt (Depot Ko...
» Börsegeschichte 25.6.: Andritz, Hirsch, Eybl, EMTS, SBO, Wiener Privatba...
» Nachlese: Elke Müller (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe (Christine ...
» Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Ju...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Do&Co, Uniqa und Strabag gesucht
» ATX-Trends: Frequentis, Addiko, AT&S ...
» Österreich-Depots: Etwas fester und knapp unter High (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Big Austrian IPO Day: Andritz feiert 25 Jahre Bör...
- Wiener Börse: ATX geht 0,4 Prozent fester aus dem...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt 50 Pro...
- Wie Heid AG, FACC, Frequentis, Rosenbauer, Mayr-M...
- Wie AT&S, Österreichische Post, Erste Group, Uniq...
- Österreich-Depots: Die neue SMRX-Aktie bei wikifo...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,
Head of Member Sales & Business Development be...
Books josefchladek.com
Machiel Botman
Rainchild
2004
Schaden
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser
Harry Gruyaert
Irish Summers
2020
Gallery Fifty One
25.06.2026, 544 Zeichen
Um 12:03 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 6473 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.17% auf 227.5 Euro, dahinter Uniqa mit +2.36% auf 17.81 Euro und Strabag mit +1.95% auf 91.65 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24910 (+0.69%, Ultimo 2025: 24490, 1.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.49% auf 83.925 Euro, dahinter adidas mit +2.68% auf 180.725 Euro und Vonovia SE mit +2.53% auf 21.315 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)
Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Telekom Austria, Semperit, EuroTeleSites AG, Amag, Uniqa, DO&CO, Lenzing, SBO, voestalpine, Frequentis, Andritz, FACC, Heid AG, Mayr-Melnhof, Rosenbauer, BKS Bank Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, UBM.
Random Partner
Uniqa
Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Big Austrian IPO Day: Andritz feiert 25 Jahre Börse mit 3.000 Prozent Ku...
» Österreich-Depots: Die neue SMRX-Aktie bei wikifolio angefragt (Depot Ko...
» Börsegeschichte 25.6.: Andritz, Hirsch, Eybl, EMTS, SBO, Wiener Privatba...
» Nachlese: Elke Müller (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe (Christine ...
» Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Ju...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Do&Co, Uniqa und Strabag gesucht
» ATX-Trends: Frequentis, Addiko, AT&S ...
» Österreich-Depots: Etwas fester und knapp unter High (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Big Austrian IPO Day: Andritz feiert 25 Jahre Bör...
- Wiener Börse: ATX geht 0,4 Prozent fester aus dem...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Heid steigt 50 Pro...
- Wie Heid AG, FACC, Frequentis, Rosenbauer, Mayr-M...
- Wie AT&S, Österreichische Post, Erste Group, Uniq...
- Österreich-Depots: Die neue SMRX-Aktie bei wikifo...
Featured Partner Video
Zertifikate Party Österreich: Thomas Rainer über die Rolle von Zertifikaten an der Wiener Börse (noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 9 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute ist Thomas Rainer,
Head of Member Sales & Business Development be...
Books josefchladek.com
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Harry Gruyaert
Irish Summers
2020
Gallery Fifty One
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M