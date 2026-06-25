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(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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25.06.2026, 544 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 6473 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 21.53% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +3.17% auf 227.5 Euro, dahinter Uniqa mit +2.36% auf 17.81 Euro und Strabag mit +1.95% auf 91.65 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24910 (+0.69%, Ultimo 2025: 24490, 1.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +5.49% auf 83.925 Euro, dahinter adidas mit +2.68% auf 180.725 Euro und Vonovia SE mit +2.53% auf 21.315 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)


(25.06.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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