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österreichischer Aktien
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Nachlese: Elke Müller (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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25.06.2026, 707 Zeichen

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/2Zp6vNVEF3BAVmtHHhV4JT
- ATX erneut schwächer
- warum Palfinger FACC-Fan sein darf
- Respekt Addiko und die NLB-Argumente werden immer besser
- AT&S, Agrana und UBM unter den wenigen Gewinnern
- PIR-News: News zu Addiko/NLB/RBI, Bawag, Research zu Kontron
- Elke Müller läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die langjährige Betreuerin des Zertifikate Forum Austria gratuliert ebenfalls zum 20jährigen Jubiläum
- Börse Frankfurt mit dem DAX ebenfalls schwächer
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)


(25.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co




 

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Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

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