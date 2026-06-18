Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eiter, Thomas Winkler, Sandra Marcher (audio cd.at)

18.06.2026, 959 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813

Ich sprach am 17.6. beim Porr Kundengartenfest mit ...

- Porr-CFO Klemens Eiter

- UBM-CEO Thomas Winkler

- Porr-CEO Karl-Heinz Strauss

... und einem fleissigen Bonusgast.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/5OjCq7uPJA3a9T43yGu4WU

- ATX fester

- AT&S vorne und jetzt auch im 1000 Prozent-Club 25 Years, wo im Juni noch ein Titel dazukommt

- PIR-News: UBM, Addiko, Semperit, Frequentis, AT&S, Emerald Horizon, Innio

- Sandra Marcher läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Personalchefin von Emerald Horizon freut sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den unmittelbar bevorstehenden Börsengang

- Börse Frankfurt mit dem DAX kann die 25.000 zunächst nicht halten

- Ab 18 heisst nicht knapp unter 18

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)

(18.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, DO&CO, Lenzing, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Semperit, Bawag, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, RBI, Verbund, Marinomed Biotech, SBO, Agrana, Amag, Frauenthal, Bajaj Mobility AG, Porr, Polytec Group, Wolford, Warimpex, Zumtobel, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Commerzbank.

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