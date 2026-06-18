Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eiter, Thomas Winkler, Sandra Marcher (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
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18.06.2026, 959 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)
Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV
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