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österreichischer Aktien
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Nachlese: Karl-Heinz Strauss, Klemens Eiter, Thomas Winkler, Sandra Marcher (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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18.06.2026, 959 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8813
Ich sprach am 17.6. beim Porr Kundengartenfest mit ...
- Porr-CFO Klemens Eiter
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- Porr-CEO Karl-Heinz Strauss
... und einem fleissigen Bonusgast.

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/5OjCq7uPJA3a9T43yGu4WU
- ATX fester
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- Sandra Marcher läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Personalchefin von Emerald Horizon freut sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den unmittelbar bevorstehenden Börsengang
- Börse Frankfurt mit dem DAX kann die 25.000 zunächst nicht halten
- Ab 18 heisst nicht knapp unter 18
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.06.)


(18.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1180: ATX nach umsatzstarken Rekordtagen etwas schwächer, AT&S gesucht, danke an die Porr und Servus TV




 

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