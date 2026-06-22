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Wiener Börse zu Mittag leicht fester AT&S, Strabag und Bajaj Mobility gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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22.06.2026, 1281 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit +0.16 Prozent im Plus bei 6538 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.76% auf 234.5 Euro, dahinter Strabag mit +2.08% auf 88.5 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.61% auf 18.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24927 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.86% auf 85.95 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.22% auf 41.195 Euro und RWE mit +1.07% auf 55.69 Euro.

- PIR-News: Neue Aktien für den VÖNIX, weitere österreichische Index-Neulinge, News zu cyan AG und Erste Group
- #gabb Volumensradar: AT&S, Strabag
- Nachlese: Gunter Deuber, Markus Tritthart
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- Österreich-Depots: Knapp unter High
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(22.06.2026)

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