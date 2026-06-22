Wiener Börse zu Mittag leicht fester AT&S, Strabag und Bajaj Mobility gesucht

22.06.2026, 1281 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:30 liegt der ATX mit +0.16 Prozent im Plus bei 6538 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 22.75% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +3.76% auf 234.5 Euro, dahinter Strabag mit +2.08% auf 88.5 Euro und Bajaj Mobility AG mit +1.61% auf 18.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24927 ( -0.24%, Ultimo 2025: 24490, 2.02% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.86% auf 85.95 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.22% auf 41.195 Euro und RWE mit +1.07% auf 55.69 Euro.

- PIR-News: Neue Aktien für den VÖNIX, weitere österreichische Index-Neulinge, News zu cyan AG und Erste Group

- #gabb Volumensradar: AT&S, Strabag

- Nachlese: Gunter Deuber, Markus Tritthart

- Börsegeschichte 22. Juni: Bitte wieder so wie 2015

- Österreich-Depots: Knapp unter High

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.21% vs. last #gabb, +8.17% ytd, +132.30% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Harald Suekar: https://audio-cd.at/page/podcast/8788

Philipp Pölzl: https://audio-cd.at/page/podcast/8773

Franz Schellhorn: https://audio-cd.at/page/podcast/8758

Victor Eggenberger: https://audio-cd.at/page/podcast/8749

Bernhard Haas: https://audio-cd.at/page/podcast/8746

(22.06.2026)

BSN Podcasts

D&D Research Rendezvous #22: Gunter Deuber mit Blick auf den ATX, besonderen Blick auf AT&S, dazu Notenbanken, Standort, KI und Treasury

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Lenzing, Strabag, Austriacard Holdings AG, Semperit, EuroTeleSites AG, Erste Group, FACC, Addiko Bank, voestalpine, Rosgix, Fabasoft, Mayr-Melnhof, Agrana, CPI Europe AG, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Wolford, Amag, Österreichische Post, Symrise, Fresenius Medical Care, Fresenius, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Brenntag, SAP, Volkswagen Vz., DAIMLER TRUCK HLD..., Deutsche Post, Siemens Healthineers.

Random Partner VIG

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist mit rund 50 Konzerngesellschaften und mehr als 25.000 Mitarbeitern in 30 Ländern aktiv. Bereits seit 1994 notiert die VIG an der Wiener Börse und zählt heute zu den Top-Unternehmen im Segment “prime market“ und weist eine attraktive Dividendenpolitik auf. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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» (Christian Drastil)