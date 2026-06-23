Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.06.2026, 2055 Zeichen
https://audio-cd.at/page/podcast/8830/
https://open.spotify.com/episode/2UrVRwL0cEUF7pPPIzb4Ta
Christian Vollmuth ist Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) in Deutschland, im Board des europäischen Verbands Eusipa und auch (m)ein Beiratskolllege im Zertifikate Forum Austria, er ist oft und gerne - wie er sagt - in Wien. Wir sprechen über die familiäre Tradition als Jurist, über die Deutsche Bank, die Reise vom DDV zum BSW. Christian spricht über den Austausch mit der Politik in Deutschland und Brüssel, über die Retail Investment Strategy (RIS), die Savings and Investment Union (SIU), die Schnittmenge Strukturierte Wertpapiere und Nachhaltigkeit sowie Zertifikate in der Privaten Altersvorsorge (pAV). Der BSW konnte zuletzt mit neuen transparenten Risikoindikatoren (SRI) der Branche weiterhelfen (auch uns in Österreich) und Christian erzählt im Podcast, was sein 10köpfiges Team (Büros in Frankfurt und Berlin) für den Herbst plant.
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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
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Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth
Bildnachweis
1.
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Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth - Christian Vollmuth ist Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) in Deutschland, im Board des europäischen Verbands Eusipa und auch (m)ein Beiratskolllege im Zertifikate Forum Austria, er ist oft und gerne - wie er sagt - in Wien. Wir sprechen über die familiäre Tradition als Jurist, über die Deutsche Bank, die Reise vom DDV zum BSW. Christian spricht über den Austausch mit der Politik in Deutschland und Brüssel, über die Retail Investment Strategy (RIS), die Savings and Investment Union (SIU), die Schnittmenge Strukturierte Wertpapiere und Nachhaltigkeit sowie Zertifikate in der Privaten Altersvorsorge (pAV). Der BSW konnte zuletzt mit neuen transparenten Risikoindikatoren (SRI) der Branche weiterhelfen (auch uns in Österreich) und Christian erzählt im Podcast, was sein 10köpfiges Team (Büros in Frankfurt und Berlin) für den Herbst plant.
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