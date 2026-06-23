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Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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23.06.2026, 2055 Zeichen

https://audio-cd.at/page/podcast/8830/
https://open.spotify.com/episode/2UrVRwL0cEUF7pPPIzb4Ta

Christian Vollmuth ist Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) in Deutschland, im Board des europäischen Verbands Eusipa und auch (m)ein Beiratskolllege im Zertifikate Forum Austria, er ist oft und gerne - wie er sagt - in Wien. Wir sprechen über die familiäre Tradition als Jurist, über die Deutsche Bank, die Reise vom DDV zum BSW. Christian spricht über den Austausch mit der Politik in Deutschland und Brüssel, über die Retail Investment Strategy (RIS), die Savings and Investment Union (SIU), die Schnittmenge Strukturierte Wertpapiere und Nachhaltigkeit sowie Zertifikate in der Privaten Altersvorsorge (pAV). Der BSW konnte zuletzt mit neuen transparenten Risikoindikatoren (SRI) der Branche weiterhelfen (auch uns in Österreich) und Christian erzählt im Podcast, was sein 10köpfiges Team (Büros in Frankfurt und Berlin) für den Herbst plant.

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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .


(23.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2UrVRwL0cEUF7pPPIzb4Ta Börsepeople im Podcast S25/11: Christian Vollmuth -

Christian Vollmuth ist Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW) in Deutschland, im Board des europäischen Verbands Eusipa und auch (m)ein Beiratskolllege im Zertifikate Forum Austria, er ist oft und gerne - wie er sagt - in Wien. Wir sprechen über die familiäre Tradition als Jurist, über die Deutsche Bank, die Reise vom DDV zum BSW. Christian spricht über den Austausch mit der Politik in Deutschland und Brüssel, über die Retail Investment Strategy (RIS), die Savings and Investment Union (SIU), die Schnittmenge Strukturierte Wertpapiere und Nachhaltigkeit sowie Zertifikate in der Privaten Altersvorsorge (pAV). Der BSW konnte zuletzt mit neuen transparenten Risikoindikatoren (SRI) der Branche weiterhelfen (auch uns in Österreich) und Christian erzählt im Podcast, was sein 10köpfiges Team (Büros in Frankfurt und Berlin) für den Herbst plant.

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