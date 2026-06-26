Börsepeople im Podcast S25/12: Florian Wagner
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.06.2026, 2019 Zeichen
https://audio-cd.at/page/podcast/8841/
https://open.spotify.com/episode/5Ea7qKYQj0QAbJSIEOwFnB
Florian Wagner ist Co-Founder & CEO der Emerald Horizon AG, die heute am Sendetag dieser Folge an der Wiener Börse debütiert. Er ist nach Norbert Hofer und Philipp Pölzl mein 3. Gast aus dem Unternehmen. Wir sprechen über eine spannende Karriere, eine lange beruflich Reise mit Philipp und vor allem über das Unternehmen, das mit SMRX - einem Börsekürzel, das Programm ist - ab heute börslich verfügbar ist. In der Mitte der Folge gibt es bisher die längste Phase in der Geschichte dieses Podcasts, in der ich den Gast nicht unterbreche, denn Florian erklärt seine Vision = Investmentstory. Es geht aber auch um Tiere, Effizienz, Fit & Proper, nochmal Effizienz und ganz transparent auch um Dinge, die nicht so gut gelaufen sind.
https://emerald-horizon.com
https://emerald-horizon.com/en/podcast-energy-everywhere/
Philipp Pölzl Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8773
Norbert Hofer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8585
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Börsepeople im Podcast S25/12: Florian Wagner
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/5Ea7qKYQj0QAbJSIEOwFnB
Börsepeople im Podcast S25/12: Florian Wagner - Florian Wagner ist Co-Founder & CEO der Emerald Horizon AG, die heute am Sendetag dieser Folge an der Wiener Börse debütiert. Er ist nach Norbert Hofer und Philipp Pölzl mein 3. Gast aus dem Unternehmen. Wir sprechen über eine spannende Karriere, eine lange beruflich Reise mit Philipp und vor allem über das Unternehmen, das mit SMRX - einem Börsekürzel, das Programm ist - ab heute börslich verfügbar ist. In der Mitte der Folge gibt es bisher die längste Phase in der Geschichte dieses Podcasts, in der ich den Gast nicht unterbreche, denn Florian erklärt seine Vision = Investmentstory. Es geht aber auch um Tiere, Effizienz, Fit & Proper, nochmal Effizienz und ganz transparent auch um Dinge, die nicht so gut gelaufen sind.
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Florian Wagner ist Co-Founder & CEO der Emerald Horizon AG, die heute am Sendetag dieser Folge an der Wiener Börse debütiert. Er ist nach Norbert Hofer und Philipp Pölzl mein 3. Gast aus dem Unternehmen. Wir sprechen über eine spannende Karriere, eine lange beruflich Reise mit Philipp und vor allem über das Unternehmen, das mit SMRX - einem Börsekürzel, das Programm ist - ab heute börslich verfügbar ist. In der Mitte der Folge gibt es bisher die längste Phase in der Geschichte dieses Podcasts, in der ich den Gast nicht unterbreche, denn Florian erklärt seine Vision = Investmentstory. Es geht aber auch um Tiere, Effizienz, Fit & Proper, nochmal Effizienz und ganz transparent auch um Dinge, die nicht so gut gelaufen sind.
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