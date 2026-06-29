» PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank (Christine Petzwinkler)

29.06.2026, 2992 Zeichen

Für Kundinnen der bank99, der Bank der Österreichischen Post, gibt es rechtzeitig zum Start der Urlaubssaison gute Neuigkeiten: Behebungen an Euronet-Geräten in Deutschland, Italien und Kroatien sind für sie ab sofort kostenlos. Das Netz umfasst insgesamt etwa 4.750 Geldautomaten – davon rund 1.850 in Deutschland, 2.170 in Italien und 730 in Kroatien. Es gelten die Konditionen des jeweiligen Kontomodells sowie die individuellen Kartenlimits, so die bank99.„Wir wollen unseren Kund*innen auch im Ausland verlässliche Unterstützung und echten Mehrwert bieten. Gerade auf Reisen ist es wichtig, rasch, sicher und transparent auf Bargeld zugreifen zu können – ohne versteckte Kosten oder unerwartete Gebühren. Mit der Euronet-Anbindung in Deutschland, Italien und Kroatien schaffen wir dafür ein unkompliziertes Angebot in beliebten Urlaubsländern“, erklärt bank99-Vorstand Bernhard Hohenegger.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 31,30 /31,45, -1,49%)

Die Uniqa hebt den Versicherungsschutz bei Hitze an. Haben Kund:innen an einem Hitzetag einen Unfall, erhalten sie - sofern der Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt ist - bis zu 2.000 Euro mehr. Als Hitzetag gilt ein Tag mit einer Höchsttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr. Unfalldatum und Unfallort werden dabei jeweils mit der Postleitzahl und den Wetterdaten abgeglichen. Diese Hitzestressklausel ist für Neukund:innen automatisch und ohne zusätzliche Kosten in der Unfallversicherung von Uniqa ( Unfallschutz, Freizeit & Beruf; alle Verträge mit Unfall- & Heilkosten) verfügbar. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen, wie die Uniqa mitteilt.

Uniqa ( Akt. Indikation: 17,48 /17,54, -0,28%)

Die soziale „Du & Wir-Stiftung“ der BKS stärkt ab 1. Juli 2026 die Hospizkultur in Kärnten und der Steiermark. Für BKS Bank-Vorstandsvorsitzenden Nikolaus Juhász war die Entscheidung, die Hospizbegleitung der Caritas zu fördern, eine sehr bewusste: „Wir sehen es als Teil unserer sozialen Verantwortung, unseren Beitrag in diesem besonders sensiblen Bereich zu leisten. In den Pflegewohnhäusern der Caritas werden Bewohner:innen bis zuletzt einfühlsam und würdevoll begleitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen für Schulungen freigestellt werden, und es müssen eigene Palliativzimmer geschaffen werden. Das alles ist mit enormen Kosten verbunden. Ein Teil dieser Kosten wird nun aus den Erlösen der ‚Du & Wir-Stiftung‘ abgedeckt.“ Die Gründung der „Du & Wir-Stiftung“ erfolgte Anfang des Jahres 2024 unter dem Dach der gemeinnützigen Caritas Stiftung Österreich mit einer Einlage von 500.000 Euro durch die BKS Bank. Mit der sozial erwirtschafteten Rendite werden weiterhin die Caritas Lerncafés sowie ab sofort auch die Hospizbetreuung in Kärnten und der Steiermark unterstützt.

BKS Bank Stamm ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.06.)

(29.06.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Index Entries für Innio, Space X (global market) und Emerald Horizon; gute Start-Entwicklung

Akt. Indikation: 31.35 / 31.40

Uhrzeit: 15:30:15

Veränderung zu letztem SK: -1.49%

Letzter SK: 31.85 ( 0.47%)

Akt. Indikation: 17.44 / 17.48

Uhrzeit: 15:29:39

Veränderung zu letztem SK: -0.57%

Letzter SK: 17.56 ( -1.13%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Frequentis, Telekom Austria, Amag, Semperit, EuroTeleSites AG, DO&CO, Rosgix, CPI Europe AG, CA Immo, Lenzing, SBO, voestalpine, Andritz, Porr, SW Umwelttechnik, Wolford, Warimpex, Österreichische Post, UBM, Zalando, Siemens Energy, Microsoft, IBM, Caterpillar, salesforce.com, Fresenius Medical Care, adidas, Vonovia SE, Rheinmetall, BASF.

Random Partner 3 Banken Generali

Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsegeschichte 29.6.: MAI, OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Monthly Main Event #3 Zertifikate, Sebastian Kuck, Florian Wag...

» PIR-News zu Post, Uniqa und BKS Bank (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» ATX schwächer und der neue, alte IPO-Index ist wieder in Rennen (Podcast)

» Wiener Börse Party #1187: ATX schwächer, Indexaufnahme für Innio, Space ...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Bajaj Mobility, Frequentis und UBM ges...

» Raiffeisen Zertifikate krönt sich zum 20. Mal in Folge – die Ergebnisse ...

» Musikbranche ohne Filter: Sebastian Kuck sagt, was junge Musiker über da...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)