» Börsegeschichte 1.7.: Semperit (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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01.07.2026, 449 Zeichen

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01.07.2014: High - Semperit: 46.4 Euro

Bisher gab es an einem 1. Juli 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 01.07. beträgt 0,52%. Der beste 01.07. fand im Jahr 1991 mit 2,44% statt, der schlechteste 01.07. im Jahr 2008 mit -2,91%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 01.07. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.07.)


(01.07.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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