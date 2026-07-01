Treasury-Schwerpunkt– Erste-Group-Ökonom sieht KI als langfristigen Gamechanger (Podcast)
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01.07.2026, 1060 Zeichen
Auf der diesjährigen Treasury & Finance Convention von SLG Treasury in Salzburg (#tfc26) sprach Gerald Walek, Senior Economist der Erste Group, im Eröffnungspanel über den Wirtschafts- und Zinsausblick in Zeiten der KI-Revolution – Christian Drastil hat die zentralen Aussagen im begleitenden TFC-Kompakt-Podcast festgehalten. Das Bild, das Walek vor versammelten CFOs und Treasury-Experten zeichnete, ist zweigeteilt: Kurzfristig dominieren geopolitische Unwägbarkeiten und die Volatilität, die insbesondere von der US-Handelspolitik unter Donald Trump ausgeht. Mittel- bis langfristig hingegen sieht der Volkswirt die künstliche Intelligenz als neue Allzwecktechnologie, die das Potenzial hat, Wachstum, Zinsen und die gesamten Finanzmärkte grundlegend zu verändern. Zwei Zeitachsen, die für Finanzentscheider gleichermaßen relevant sind – und die sich in der täglichen Treasury-Arbeit unmittelbar niederschlagen. Leitzinsprognose: Stabilität als Basisannahme Für...
Weiterlesen: Treasury-Schwerpunkt– Erste-Group-Ökonom sieht KI als langfristigen Gamechanger
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