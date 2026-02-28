SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

EDF: Milliarden-Gewinn erzielt ( Finanztrends)

28.02.2026, 2502 Zeichen

Der französische Energiekonzern EDF blickt auf ein finanziell erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück, doch für den Anleihemarkt rücken nun die immensen Investitionskosten in den Vordergrund. Bei einem Umsatz von 113,3 Milliarden Euro erzielte das staatliche Unternehmen einen Nettogewinn von 8,4 Milliarden Euro. Nun stellt sich die Frage, wie der Konzern die Balance zwischen dem massiven Ausbau der Kernenergie und der hohen Nettofinanzverschuldung langfristig halten will.

Investitionsdruck durch Großprojekte

Die Kreditwürdigkeit des Konzerns hängt maßgeblich von der Finanzierung anstehender Infrastrukturvorhaben ab. Insbesondere Großprojekte wie das britische Kernkraftwerk Hinkley Point C binden enorme Kapitalmengen. Institutionelle Investoren analysieren derzeit genau, wie EDF die Nettofinanzverschuldung steuert, während gleichzeitig die Modernisierung und Laufzeitverlängerung bestehender Anlagen finanziert werden muss.

Der gesamte europäische Versorgungssektor befindet sich in einer Phase des strukturellen Umbaus, die einen hohen Kapitalbedarf fordert. Während Wettbewerber verstärkt in Übertragungsnetze investieren, liegt die Priorität bei EDF auf der Sicherung der Grundlastversorgung durch kohlenstoffarme Technologien.

Regulatorische Risiken für Anleihen

Neben der internen Schuldenlast beeinflussen die regulatorischen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene die Risikobewertung der ausstehenden Unternehmensanleihen. Mögliche Anpassungen bei der Energiemarktregulierung könnten die Erlöse aus der Stromerzeugung direkt beeinflussen. Fremdkapitalgeber warten hier auf weitere strategische Details zur künftigen Kapitalisierung der Infrastruktur.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei EDF?

Die politischen Weichenstellungen der kommenden Monate werden über die Refinanzierungsbedingungen für die strategische Energieinfrastruktur entscheiden. Die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells gegenüber Preisschwankungen an den Strombörsen bleibt dabei das entscheidende Kriterium für die finanzielle Tragfähigkeit der langfristigen Erzeugungsprojekte.

Anzeige

EDF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EDF-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten EDF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EDF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

EDF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
wikifolio.com - Andreas Kern feiert Geburtstag
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    28.02.2026, 2502 Zeichen

    Der französische Energiekonzern EDF blickt auf ein finanziell erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück, doch für den Anleihemarkt rücken nun die immensen Investitionskosten in den Vordergrund. Bei einem Umsatz von 113,3 Milliarden Euro erzielte das staatliche Unternehmen einen Nettogewinn von 8,4 Milliarden Euro. Nun stellt sich die Frage, wie der Konzern die Balance zwischen dem massiven Ausbau der Kernenergie und der hohen Nettofinanzverschuldung langfristig halten will.

    Investitionsdruck durch Großprojekte

    Die Kreditwürdigkeit des Konzerns hängt maßgeblich von der Finanzierung anstehender Infrastrukturvorhaben ab. Insbesondere Großprojekte wie das britische Kernkraftwerk Hinkley Point C binden enorme Kapitalmengen. Institutionelle Investoren analysieren derzeit genau, wie EDF die Nettofinanzverschuldung steuert, während gleichzeitig die Modernisierung und Laufzeitverlängerung bestehender Anlagen finanziert werden muss.

    Der gesamte europäische Versorgungssektor befindet sich in einer Phase des strukturellen Umbaus, die einen hohen Kapitalbedarf fordert. Während Wettbewerber verstärkt in Übertragungsnetze investieren, liegt die Priorität bei EDF auf der Sicherung der Grundlastversorgung durch kohlenstoffarme Technologien.

    Regulatorische Risiken für Anleihen

    Neben der internen Schuldenlast beeinflussen die regulatorischen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene die Risikobewertung der ausstehenden Unternehmensanleihen. Mögliche Anpassungen bei der Energiemarktregulierung könnten die Erlöse aus der Stromerzeugung direkt beeinflussen. Fremdkapitalgeber warten hier auf weitere strategische Details zur künftigen Kapitalisierung der Infrastruktur.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei EDF?

    Die politischen Weichenstellungen der kommenden Monate werden über die Refinanzierungsbedingungen für die strategische Energieinfrastruktur entscheiden. Die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells gegenüber Preisschwankungen an den Strombörsen bleibt dabei das entscheidende Kriterium für die finanzielle Tragfähigkeit der langfristigen Erzeugungsprojekte.

    Anzeige

    EDF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EDF-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten EDF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EDF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    EDF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

    » Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    wikifolio.com - Andreas Kern feiert Geburtstag
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

      Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

      Books josefchladek.com

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de