Nachlese: Audio CD Allstars, Richard Dobetsberger, Susanne Aglas-Reindl (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.07.2026, 2483 Zeichen
Hören: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqordehWFJ
Unter http://www.audio-cd.at/music sind die "Audio CD Allstars" gestartet. Seit Anfang 2026 gibt es monatlich einen Song, damit man u.a. auf Spotify auch playlistfähig ist. Im Juli gibt es eine überarbeitete Langversion von "Market & Me", dem täglichen Signature Song der Wiener Börse Party, dem Podcast-Einstieg in das Tagesgeschehen der Wiener Börse seit bald 1200 Handelstagen ohne Pause. Warum am Icon Diana Lueger, Jim Rogers, Christoph Boschan, Mirko Lukic, Wolfgang Matejka, Peter Brezinschek und Michael Marek drauf sind, erkläre ich in dieser Folge. Und dann gehört auch noch Hans Huber erwähnt. Der Song ging am 9.7.2026, dem 19. Jahrestag des alten ATX-Rekords aus 2007, der 18 Jahre und 4 Monate lang gehalten hat, in einer Langversion live. Auf der CIRA-Jahrestagung 2024 durfte das sogar live gesungen werden.
http://www.audio-cd.at/music
http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty
Hören: https://open.spotify.com/episode/2xVXXJyPhhbbI15cTh7o6I
Folge 07/26 (insg. Ep. 19) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 19 geht es um einen Juni, der gute Performance und eine Neupositionierung brachte. Die grössten vier Titel umfassen nun 58,5 Prozent der Assets und kommen allesamt aus der Pharmabranche - darunter ein Name, den man vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat. Ergänzt wird das wiki durch alte Bekannte aus den USA und Deutschland, Cashquote fast null. Das Handelsvolumen bleibt hoch, nach dem performanceschwächeren 1. Halbjahr dominierten noch die Abflüsse, die Assets under Management sind zurückgegangen.
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://open.spotify.com/episode/250TQ3uMOUYYOa0046WFED- ATX deutlich schwächer
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- Börse Frankfurt nach All-time-Highs im DAX etwas schwächer, E.On schwächer
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.07.)
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