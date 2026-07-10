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Nachlese: Podcast-Sommerparty mit Matejka/Deuber und Kritik, Hans Huber (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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10.07.2026, 1626 Zeichen

Hören: https://open.spotify.com/episode/6vYYIUL8QOk2h81hlXjrRN?si=956bd2e7601546f1
Die Wiener Börse Sommerparty ist eine Dreier-XXL-Sonderfolge zur pipifeinen Party an der Wiener Börse im 1. Halbjahr, die High- und Lowlights fassen wir zusammen. Die Folge geht am 19. Jahrestag des ATX-Uralt-Rekords (der bis 2025 hielt) live und bzgl. der Zukunft gibt man sich vorsichtig. Es gibt keine Hydration Breaks, dafür nicht jugendfreie Witzbreaks. Wir? Wolfgang Matejka (Fondsmanager Mozart One) sagt, welchen Sektor er irritierend findet, Gunter Deuber (Head of Raffeisen Research) wundert sich ebenfalls über einige bis viele Dinge und Christian Drastil ist mega-irritiert über den Aussetzer/Wegfall der Par.14-WP. Eine Hydration Break Party Anfrage wird an Do&Co gehen. In der Folge geht es insgesamt durchaus locker zu. Motto: "Griaß Euch, wir san aus Österreich".

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/5ZzsPwdTQpEiGG52EJMZTz
- ATX fester
- Frequentis, Erste Group und AT&S gesucht
- Do&Co gehört gerade heute besonders gelobt
- PIR-News zu Kontron, Agrana, Erste Group
- Hans Huber läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die ORF-Sportreporterlegende fragt sich, ob wir nicht "Österreich, weltmeisterreif" für den ATX aufnehmen sollen hätten. Hier zum neuen Signature Song der Wiener Börse Party: https://open.spotify.com/intl-de/album/5W0BeOZLKIWzQqordehWFJ?si=Vf7miqcwSbquxtn2w_0Q-A
- Börse Frankfurt etwas fester, DAX-Topperformer Hochtief
- ein weiterer Podcast zum Ausblick folgt heute noch
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.07.)


(10.07.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1196 feat. Opening Bell-Miterfinderin Karin Bauer: ATX etwas fester, mehr Streubesitz bei der Porr, 35 Jahre Agrana-IPO




 

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    Autor: Christian Drastil

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