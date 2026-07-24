» Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio cd.at)

24.07.2026, 1502 Zeichen

Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner: https://open.spotify.com/episode/3R91Z4j2Yb1CvNgRNkRw5F

Roman Rafeiner ist seit mehr als vier Jahrzehnten Beobachter und Player am Wiener Kapitalmarkt, dies als Mitarbeiter österreichischer Grossbanken. Wir starten in der Giro und wechseln zur Ersten, aber nicht im Zuge des Mergers, sondern schon vorher. Wir sprechen über Jim Rogers, Mike Lielacher, unsere Zusammenarbeit, 9/11, Lehman, Covid, Aktien, Anleihen, Optionen und vieles mehr. Aber auch über tolle KollegInnen, schöne Dienstreisen und persönliche Beratung. Kritik bekam ich vom grossen Sportfan wegen Erwähnung einer legendären Rapid-Niederlage und meiner Abschiedsfloskel. Und als grosser Mathematikfan hab ich etwas dazugelernt. Danke, Roman, für gute Zusammenarbeit früher und den guten Talk für den Podcast.

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/78Ed2m1fP3oV0FS4RMnUQY

- ATX schwächer

- Frequentis gesucht

- NLB stellt Alta die 40-Prozent-Frage

- PIR-News zu Palfinger, Addiko/NLB/RBI, Marinomed, Post, Emerald Horizon

- Franziska Waltz läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als Part des Wiener Krimi Trios zieht sie aktuell mit dem "Wiener Wedding Killer" durchs Land und war auch in meinem "Books from Friends"-Podcast zu Gast

- Börse Frankfurt: DAX wieder knapp unter 25.000

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)

(24.07.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Zeitzeugin Alexandra Baldessarini (Ex-ÖVAG) liest die Zertifikate-Geschichte von 2007 bis 2009

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Wienerberger, Frequentis, RBI, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, Rosgix, Zumtobel, Porr, AT&S, Andritz, Heid AG, Rosenbauer, Wolford, Wolftank-Adisa, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, SAP, Rheinmetall, DAIMLER TRUCK HLD..., Fresenius Medical Care, Münchener Rück, Hannover Rück, GEA Group, adidas, Bayer, Hochtief, Siemens Healthineers, Allianz.

Random Partner Warimpex

Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Zertifikate-Markt Österreich 2007-2009: Wachstum trotz Finanzkrise (Podc...

» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald Horizon (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.7.: stage1.cc, Uniqa, bwin, Wienerberger (Börse Gesch...

» Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio cd.at)

» PIR-News zu RBI, Research zu wienerberger und Marinomed (Christine Petzw...

» (Christian Drastil)

» ATX legt zu: ÖVP bringt KESt-Behaltefrist ins Spiel, Spannung bei Addiko...

» Vier Jahrzehnte Wiener Kapitalmarkt: Roman Rafeiner erinnert sich an Boo...

» Wiener Börse Party #1206: ATX stärker, Spannung bei Addiko und Marinomed...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: Andritz, Frequentis und Telekom Austria ...