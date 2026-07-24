Nachlese: Roman Rafeiner, Franziska Waltz (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
24.07.2026, 1502 Zeichen
Börsepeople im Podcast S25/16: Roman Rafeiner: https://open.spotify.com/episode/3R91Z4j2Yb1CvNgRNkRw5F
Roman Rafeiner ist seit mehr als vier Jahrzehnten Beobachter und Player am Wiener Kapitalmarkt, dies als Mitarbeiter österreichischer Grossbanken. Wir starten in der Giro und wechseln zur Ersten, aber nicht im Zuge des Mergers, sondern schon vorher. Wir sprechen über Jim Rogers, Mike Lielacher, unsere Zusammenarbeit, 9/11, Lehman, Covid, Aktien, Anleihen, Optionen und vieles mehr. Aber auch über tolle KollegInnen, schöne Dienstreisen und persönliche Beratung. Kritik bekam ich vom grossen Sportfan wegen Erwähnung einer legendären Rapid-Niederlage und meiner Abschiedsfloskel. Und als grosser Mathematikfan hab ich etwas dazugelernt. Danke, Roman, für gute Zusammenarbeit früher und den guten Talk für den Podcast.
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)
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