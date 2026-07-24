Österreich-Depots: Weekend-Bilanz nun mit Emerald Horizon (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
24.07.2026, 1315 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.43% vs. last #gabb, +7.10% ytd, +130.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 151.476 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 233,3 (15. Juni 2006) war All-time-High, heute mittag 230. Marinomed hat Performance gekostet, aber wir wollen diesen Weg zum 2. Mal mit Marinomed gehen.
Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/ . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 112,1. Start natürlich bei 100. Bei Emerald Horizon wurde nun die mögliche Startposition aufgenommen und wir sind long.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.07.)
Zertifikate Party Österreich: Zeitzeugin Alexandra Baldessarini (Ex-ÖVAG) liest die Zertifikate-Geschichte von 2007 bis 2009
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