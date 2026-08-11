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Alles Gute an Heimo Scheuch! (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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11.08.2026, 958 Zeichen

Um 12:33 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6630 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.89% auf 76.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.07% auf 29.6 Euro und Österreichische Post mit +1.63% auf 31.1 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 26313 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 7.49% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +1.06% auf 80.24 Euro, dahinter SAP mit +0.94% auf 180.99 Euro und Deutsche Telekom mit +0.93% auf 28.36 Euro.

"wienerberger-CEO Heimo Scheuch legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder. Der Aufsichtsrat hat Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, mit sofortiger Wirkung zum Interim-CEO ernannt. Das Unternehmen leitet nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein."

Wir wünschen Heimo Scheuch alles nur erdenklich Gute!

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)


(11.08.2026)

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