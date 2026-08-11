Alles Gute an Heimo Scheuch! (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.08.2026, 958 Zeichen
Um 12:33 liegt der ATX mit -0.35 Prozent im Minus bei 6630 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 24.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +2.89% auf 76.55 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +2.07% auf 29.6 Euro und Österreichische Post mit +1.63% auf 31.1 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 26313 ( -0.04%, Ultimo 2025: 24490, 7.49% ytd). Topperformer DAX sind Beiersdorf mit +1.06% auf 80.24 Euro, dahinter SAP mit +0.94% auf 180.99 Euro und Deutsche Telekom mit +0.93% auf 28.36 Euro.
"wienerberger-CEO Heimo Scheuch legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung nieder. Der Aufsichtsrat hat Gerhard Hanke, COO Zentral & Ost und stellvertretender CEO, mit sofortiger Wirkung zum Interim-CEO ernannt. Das Unternehmen leitet nun eine strukturierte Suche nach einem langfristigen Nachfolger ein."
Wir wünschen Heimo Scheuch alles nur erdenklich Gute!
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.08.)
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