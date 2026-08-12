SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Fester (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.08.2026, 1204 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +9.10% ytd, +134.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 153.811 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 234,6 (9. August 2026) war All-time-High, heute mittag 234,3.

Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 114,7 Start natürlich bei 100. In Kürze gibt es das August-Rebalancing (in den Monaten 2, 5, 8, 11).

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)


(12.08.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...

» ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilenste...

» Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, A...

» Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...

» Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (...

» PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post (Chris...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit ...

» Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt mehr als 13 Prozent
AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord (Podcast)
Aktienkäufe bei wienerberger
Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,27 Prozent zu
ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilensteinen (Podcast)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.38%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.25%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Polytec Group(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(1), Polytec Group(1), Fabasoft(1)
    Einstein zu Fabasoft
    TheseusX zu Fabasoft
    Star der Stunde: AT&S 2.13%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.11%
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #42: Innio / Jenbacher neu - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner

    Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingel...

    Books josefchladek.com

    Hyonchi Cho
    Tokyo / 趙　炯治
    1966
    Bijutsu Shuppan-Sha

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Moi Wer (Moi Ver, Moses Vorobeichic)
    Ci-contre
    2004
    Ann und Jürgen Wilde

    Joan van der Keuken
    Wij zijn 17
    1955
    C.A.J. van Dishoeck

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite



    Autor: Christian Drastil

    12.08.2026, 1204 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.56% vs. last #gabb, +9.10% ytd, +134.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 153.811 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 331 liegt (von mehr als 30.000). Kurs 234,6 (9. August 2026) war All-time-High, heute mittag 234,3.

    Passiv: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 DE000LS9VT72. Es ist seit März investierbar, ich war mit 50k Seedinvestor und habe am 4.3. damit 29 österreichische Aktien auf einen Schlag gekauft. Warum 29 und welche das sind, hört man im Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/8463/  . Im April/Mai-Verlauf hat das neue wiki schön ins Plus gedreht. Kurs 117,3 (18. Juni 2006) war All-time-High, heute 114,7 Start natürlich bei 100. In Kürze gibt es das August-Rebalancing (in den Monaten 2, 5, 8, 11).

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.08.)


    (12.08.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, AT&S toppt Douglas Adams, Bawag 1000, Do&Co vs. Andritz




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Bajaj Mobility AG, Rosenbauer, Österreichische Post, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Amag, ATX, ATX TR, ATX NTR, AT&S, ATX Prime, Andritz, Semperit, Wienerberger, CA Immo, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Verbund, Wolford, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Porr, Telekom Austria, UBM.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord...

    » ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilenste...

    » Wiener Börse Party #1220: ATX 34 Jahre nach Low stark, Bajaj 13% Plus, A...

    » Österreich-Depots: Auf All-time-High-Kurs (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.8.: Extremes zum ATX und zur Addiko Bank (Börse Gesch...

    » Nachlese: Jana Micka Deutsche Börse, Simone Korbelius Excellence Award (...

    » PIR-News zu Semperit, Polytec, Addiko, DO & CO, Frequentis, Post (Chris...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Bajaj Mobility, Do&Co und Semperit ...

    » Vom Praktikum zur Privatanleger-Expertin: Jana Micka und ihr Weg bei der...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Bajaj Mobility steigt mehr als 13 Prozent
    AMCs für Österreich, gelistet an der Wiener Börse
    Inside Umbrella: Tesla und IBM fliegen raus, SpaceX und TKMS neu an Bord (Podcast)
    Aktienkäufe bei wienerberger
    Wiener Börse: ATX legt am Donnerstag 0,27 Prozent zu
    ATX nahe Rekordhoch: AT&S, Bawag, Bajaj, Do&Co und Andritz mit Meilensteinen (Podcast)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: OMV(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 1.38%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -1.25%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Polytec Group(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: Bajaj Mobility AG 2.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(1), Polytec Group(1), Fabasoft(1)
      Einstein zu Fabasoft
      TheseusX zu Fabasoft
      Star der Stunde: AT&S 2.13%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.11%
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #42: Innio / Jenbacher neu - ein Talk mit Geldmeisterin Julia Kistner

      Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by Baader Bank, CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Geldmeisterin Julia Kistner hat mich zum Aktienduell eingel...

      Books josefchladek.com

      JH Engström
      CDG / JHE
      2008
      Steidl

      Keizo Kitajima
      USSR 1991
      2012
      Little Big Man

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Larry Clark
      Tulsa (first edition)
      1971
      Lustrum Press

      Antonio Moreno
      Cuaderno de campo
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de