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ATX-Trends: DO & CO, wienerberger, Frequentis, AT&S ...

13.08.2026, 2060 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Mittwoch etwas höher aus dem Handelstag verabschiedet. Der ATX schloss mit plus 0,56 Prozent auf 6.710,19 Punkte. An den europäischen Börsen überwogen hingegen negative Vorzeichen, nachdem im Verlauf der EuroStoxx 50 sowie der Dax noch Rekordhochs erreicht hatten. Am Nachmittag standen die veröffentlichten US-Inflationszahlen im Fokus. Diese fielen wie erwartet aus und lieferten nur wenig Auswirkungen auf das Börsenparkett. Im Juli sind in den Vereinigten Staaten die Verbraucherpreise zum Vorjahreszeitraum wie von Experten im Vorfeld prognostiziert um 3,4 Prozent angewachsen.

Am österreichischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Wienerberger und DO&CO mit präsentierten Quartalszahlen ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Aktie reagierte mit minus 1,1 Prozent und die DO&CO-Papiere gewannen 3,2 Prozent. Der Baustoffkonzern Wienerberger hat im ersten Halbjahr in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld keinen Gewinn mehr geschrieben. Unter dem Strich blieben 0 Euro, wie aus dem aktuellen Halbjahresbericht des Unternehmens hervorgeht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren noch 106 Millionen Euro erzielt worden. Der Wiener Cateringkonzern DO&CO hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende Juni) Umsatz und Ertrag gesteigert. Das Konzernergebnis kletterte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,3 Prozent auf 31,16 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 5,0 Prozent auf 642,11 Millionen Euro zu. Die Frequentis-Aktie sank um 2,8 Prozent auf 76,80 Euro. Nach den am Dienstag präsentierten Geschäftszahlen des Wiener Technologiekonzerns haben Analysten sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel in Höhe von 91 Euro bestätigt. Die Aktie von AT&S gewann 8,5 Prozent. Hier unterstützte die positive Stimmung im europäischen Technologiebereich. Unter den schwergewichteten Banken legten Erste Group um 1,3 Prozent und Raiffeisen Bank International um 0,9 Prozent zu. Die Anteilsscheine von Bawag gaben hingegen um 0,1 Prozent nach."


(13.08.2026)

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    Autor: Mario Tunkowitsch

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