» Song aus der Cure(!)antäne: Just like Heaven (Christian Drastil)

Drumcomputer, Gitarre drüber und dünnes Stimmchen oben drauf. "Just like heaven" von The Cure ...

(28.03.2020)

