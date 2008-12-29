SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 29.12.: Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

29.12.2025, 518 Zeichen

Extrema:
29.12.2008: Top 2: Palfinger: 12.66% - [Top 1: 16.64% (14.10.2008), Top 3: 12.51% (07.08.2009)] zum Kalender

Bisher gab es an einem 29. Dezember 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.12. beträgt 0,42%. Der beste 29.12. fand im Jahr 1997 mit 1,78% statt, der schlechteste 29.12. im Jahr 1993 mit -0,54%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)


(29.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

