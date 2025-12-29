Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
Autor:
Christian Drastil
>> Website
29.12.2025, 1942 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8244/
Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
https://www.tudc.eu
LinkedIn Karin: https://www.linkedin.com/in/karinpuehringer/
LinkedIn Sven: https://www.linkedin.com/in/sven-balciunas-005830321/
https://reploid.eu
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/4dEev03jUWf82IPqrSG8lV
Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer - Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
https://www.tudc.eu
LinkedIn Karin: https://www.linkedin.com/in/karinpuehringer/
LinkedIn Sven: https://www.linkedin.com/in/sven-balciunas-005830321/
https://reploid.eu
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.
Random Partner
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits
» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...
» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn
» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...
» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...
» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S13/19: Robert Machtlinger
Börsepeople im Podcast S20/13: Trizi Schoeppl
Börsepeople im Podcast S13/01: Martin Ohneberg
- Guten Morgen mit BP, Castrol, Knaus Tabbert ...
- wikifolio whispers a.m. Amazon, Alphabet-A, Nvidi...
- Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
- Mayr-Melnhof und Andritz vs. Wienerberger und RHI...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. AXA und Zurich In...
- O2 und Drillisch vs. Tele Columbus und Swisscom –...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
29.12.2025, 1942 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8244/
Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
https://www.tudc.eu
LinkedIn Karin: https://www.linkedin.com/in/karinpuehringer/
LinkedIn Sven: https://www.linkedin.com/in/sven-balciunas-005830321/
https://reploid.eu
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/4dEev03jUWf82IPqrSG8lV
Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer - Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
https://www.tudc.eu
LinkedIn Karin: https://www.linkedin.com/in/karinpuehringer/
LinkedIn Sven: https://www.linkedin.com/in/sven-balciunas-005830321/
https://reploid.eu
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investiving“ wird jetzt offiziell
„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Karin Pühringer ist Managing Partner bei TUDC und mit TUDC seit kurzem Direct Funding Partner der Wiener Börse. Wir starten in der familieneigenen Landwirtschaft, gehen über die Erste zu Raiffeisen und in die Private Equity Branche, reden über M&A, Corporate Finance, Factoring, Eigen- und Fremdkapital. Gemeinsam mit ihrem Partner Sven Balciunas, einem langjährigen Kleiderbauer-Manager, hat sie die TUDC – Thumbs Up Disruption Company gegründet, 2025 stand etwa die Listing-Begleitung von Reploid auf dem Programm. Und man ist Direct Funding Partner der Wiener Börse geworden, was für Karin öffentliches Bekenntnis zum Kapitalmarkt und zur Wiener Börse - also ein für viele KMU und Scale-ups in Österreich noch wenig bekanntes Terrain - darstellt.
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.
Random Partner
Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits
» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...
» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn
» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...
» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 23.12: Pierer Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Ritschy Dobetsberger und die IR-Abteilungen von Rheinmetall un...
» PIR-News: Porr, Agrana, Pierer Mobility (Christine Petzwinkler)
» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S13/19: Robert Machtlinger
Börsepeople im Podcast S20/13: Trizi Schoeppl
Börsepeople im Podcast S13/01: Martin Ohneberg
- Guten Morgen mit BP, Castrol, Knaus Tabbert ...
- wikifolio whispers a.m. Amazon, Alphabet-A, Nvidi...
- Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
- Mayr-Melnhof und Andritz vs. Wienerberger und RHI...
- VIG und Generali Assicuraz. vs. AXA und Zurich In...
- O2 und Drillisch vs. Tele Columbus und Swisscom –...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minimal unter 100, Bawag auf High, Opening Bell Michael Mitterhofer
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Paul Graham
A1: The Great North Road
1983
Grey Editions
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines