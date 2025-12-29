(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
29.12.2025, 571 Zeichen
Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24343 (+0.01%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)
Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige ...
» PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits
» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...
» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn
» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...
» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM (#gabb...
- Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten et...
- PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verk...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palf...
- Wiener Börse: Verkürzter Handel am 30. Dezember
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leicht nach oben und wieder die Versicherer VIG und Uniqa vorne, Opening Bell Adela von der Post
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Paul Graham
Beyond Caring
1986
Grey Editions
29.12.2025, 571 Zeichen
Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24343 (+0.01%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)
Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige Hinweise für Handel & Party morgen, Opening Bell Robert Gillinger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten etwas leichter, wichtige ...
» PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verkürzte Handelszeiten am ...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palfinger, Austriacard gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/19: Karin Pühringer
» Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits
» Börse-Inputs auf Spotify zur Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommun...
» Börsepeople im Podcast S22/17: Thomas Hahn
» Wiener Börse Party #1061: Noch ein ATX-High vor X-Mas, Banken top, Lob f...
» Österreich-Depots: Vorweihnachts-Bilanz (Depot Kommentar)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Unser Volumensradar sagt: VIG, Kapsch, UBM (#gabb...
- Wiener Börse Party #1062: ATX nach Weihnachten et...
- PIR-News: Erste Group, Post, Flughafen Wien, verk...
- (Christian Drastil)
- Wiener Börse zu Mittag leichter: Frequentis, Palf...
- Wiener Börse: Verkürzter Handel am 30. Dezember
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1057: ATX weiter leicht nach oben und wieder die Versicherer VIG und Uniqa vorne, Opening Bell Adela von der Post
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Allied Forces
Deutsche Konzentrations und Gefangenenlager : was die amerikanischen und britischen Armeen vorfanden, April 1945
1945
Selbstverlag