Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

29.12.2025, 571 Zeichen

Um 12:36 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 5237 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.08% auf 70.3 Euro, dahinter Palfinger mit +1.45% auf 33.125 Euro und Austriacard Holdings AG mit +1.05% auf 5.79 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24343 (+0.01%, Ultimo 2024: 19909, 22.26% ytd). Topperformer DAX sind Continental mit +2.09% auf 67.44 Euro, dahinter Brenntag mit +1.58% auf 49.62 Euro und adidas mit +1.57% auf 166.975 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.12.)


(29.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, Kapsch TrafficCom, UBM, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Palfinger, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Bawag, Andritz, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, RBI, voestalpine, SBO, Frequentis, Pierer Mobility, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, EVN, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius.

