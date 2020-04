» Covid Charttechnik 18.4.: Nun fällt auch der MA30

18 4.15 Uhr: Nun fällt auch der 30 Tage Durchschnitt bei der Neuansteckungen, dh. die Werte, die aktuell neu reinkommen, sind geringer als jene, die vor einem Monat reingekommen sind

About: Im Börse Social Covid 19 Monitor, siehe https://www.boerse-social.com/covid19 , sehen wir uns täglich für Österreich gesamt und die 9 Bundesländer mehrere Charts an: Infektionen gesamt, Neuansteckungen absolut und in Prozent, aktuell Erkrankte, Verstorbene und Gesundete. Täglich aktualisiert basierend auf den 15:00-Werten von info.gesundheitsministerium.at

Dazu rücken wir mit Charttechnik an: Anzahl vs. 5 Tage (rot) vs. 10 Tage (dunkelblau) vs. 20 Tage (gelb) gleitender Durchschnitt (MA, Moving Average) vs. 30 Tage (grün).

(18.04.2020)

18 4. 15 Uhr: Nun fällt auch der 30 Tage Durchschnitt bei der Neuansteckungen, dh. die Werte, die aktuell neu reinkommen, sind geringer als jene, die vor einem Monat reingekommen sind





18 4. 15 Uhr: Nun fällt auch der 30 Tage Durchschnitt bei der Neuansteckungen, dh. die Werte, die aktuell neu reinkommen, sind geringer als jene, die vor einem Monat reingekommen sind

