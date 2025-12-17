Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
17.12.2025
17.12.1985: Lenzing: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Lenzing: 89 Tage von 19.09.1985 (Kurs 4,36) bis 17.12.1985 (Kurs 8,82)
Bisher gab es an einem 17. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.12. beträgt -0,41%. Der beste 17.12. fand im Jahr 1991 mit 0,76%statt, der schlechteste 17.12. im Jahr 1992 mit -2,41%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt
