Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 17.12.: Extremes zu Lenzing (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

17.12.2025, 556 Zeichen

Doubled:
17.12.1985: Lenzing: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Lenzing: 89 Tage von 19.09.1985 (Kurs 4,36) bis 17.12.1985 (Kurs 8,82)

Bisher gab es an einem 17. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 17.12. beträgt -0,41%. Der beste 17.12. fand im Jahr 1991 mit 0,76%statt, der schlechteste 17.12. im Jahr 1992 mit -2,41%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 17.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.12.)


(17.12.2025)

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt




 

