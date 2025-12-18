Österreich-Depots: Immer wieder am All-time-High gescheitert (Depot Kommentar)
Christian Drastil
18.12.2025, 3284 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,71 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.196,81 €
|+35,71% / +12.681,05 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,8000 EUR
|1.090,00 €
|+10,66 % / +105,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,3500 EUR
|1.078,25 €
|+8,10 % / +80,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,4250 EUR
|2.412,85 €
|+142,98 % / +1.419,83 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,8000 EUR
|991,80 €
|-0,68 % / -6,84 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,8500 EUR
|1.685,10 €
|+69,14 % / +688,80 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|121,5500 EUR
|1.458,60 €
|+49,78 % / +484,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,2600 EUR
|1.384,32 €
|+39,10 % / +389,12 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,5250 EUR
|1.040,18 €
|+4,05 % / +40,53 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|196,3000 EUR
|981,50 €
|+9,06 % / +81,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|99,2000 EUR
|1.587,20 €
|+66,28 % / +632,64 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,6500 EUR
|1.244,25 €
|+25,68 % / +254,25 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,4300 EUR
|1.908,81 €
|+91,46 % / +911,82 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,9000 EUR
|988,20 €
|+3,20 % / +30,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|67,3000 EUR
|2.355,50 €
|+142,09 % / +1.382,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,7800 EUR
|988,38 €
|-1,03 % / -10,26 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,5900 EUR
|1.152,09 €
|+15,85 % / +157,59 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,2500 EUR
|1.270,50 €
|+28,33 % / +280,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,8000 EUR
|1.047,20 €
|+6,94 % / +68,00 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,7000 EUR
|1.635,00 €
|+66,16 % / +651,00 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,2900 EUR
|764,50 €
|-22,39 % / -220,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,3200 EUR
|1.660,00 €
|+66,00 % / +660,00 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,6750 EUR
|1.717,80 €
|+72,91 % / +724,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|36,6100 EUR
|1.830,50 €
|+85,37 % / +843,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,6700 EUR
|1.064,28 €
|+7,01 % / +69,72 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,3000 EUR
|1.957,50 €
|+98,23 % / +970,00 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6650 EUR
|1.083,13 €
|+8,86 % / +88,13 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|20,2500 EUR
|1.255,50 €
|+25,78 % / +257,30 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,2300 EUR
|1.934,21 €
|+94,51 % / +939,80 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,0600 EUR
|354,32 €
|-64,48 % / -643,28 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,2000 EUR
|856,80 €
|-12,57 % / -123,20 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|64,0500 EUR
|2.049,60 €
|+111,04 % / +1.078,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4900 EUR
|856,52 €
|-14,34 % / -143,34 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|30,3700 EUR
|1.123,69 €
|+13,41 % / +132,83 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.12.)
Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier
1.
mind the #gabb
